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Dünya Felaket alarmı verildi! Ordu hazırda bekliyor
Dünya

Felaket alarmı verildi! Ordu hazırda bekliyor

Büyük Okyanusta oluşan ve kategori 1 seviyesinde olan Rick Kasırgası, Meksika kıyılarına doğru ilerliyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 16:14:00 -
Felaket alarmı verildi! Ordu hazırda bekliyor

Büyük Okyanusta oluşan Rick Kasırgası Meksika kıyılarına doğru ilerliyor. Kategori 1 seviyesinde olan kasırganın, ilerleyen saatlerde Guerrero eyaletindeki Zihuatanejo şehri ile Michoacan'daki Lazaro Cardenas Limanı arasında karaya çıkması bekleniyor.

Meksika Ulusal Su Komisyonu (Conagua) tarafından yapılan açıklamada, kasırganın rüzgar hızının saatte ortalama 140 kilometre olduğu ve kasırganın saatte 9 kilometre ile kuzeye doğru ilerlemeye devam ettiği aktarıldı. Kasırganın rüzgar hızının yer yer maksimum 165 kilometre hıza ulaştığı belirtildi. Kasırganın Guerrero eyaleti kıyılarına 180 kilometre uzaklıkta olduğu ifade edilirken, şimdiden birçok şehirde fırtına ve şiddetli yağışlar görüldüğü, sel baskınları ve yıkılan ağaçlar olduğu bildirildi.

Kıyılarda dalga yüksekliğinin 7 metreyi bulması bekleniyor

Yetkililer, kasırganın karaya ulaşmadan önce şiddetini daha da artırarak kategori 2 seviyesine ulaşmasının beklendiğini aktararak, Michoacan ve Guerrero eyaletleri kıyılarında dalga yüksekliğinin 7 metreye ulaşabileceğini ifade etti. Guerrero, Michoacn, Jalisco, Colima ve Oaxaca eyaletlerinde şiddetli yağış ve dolu beklendiğini aktaran yetkililer, su baskınları ve toprak kaymalarına karşı dikkatli olunması istedi. Birçok şehirde vatandaşlar için barınaklar oluşturuldu.

Kasırga kendini şimdiden hissettirmeye başladı

Michoacan eyaletinde yer alan Uruapan şehrinde kasırganın getirdiği yağoşlar nedeniyle bir kanalda taşma olurken, onlarca ev sula altında kaldı. Guerrero eyaletinde yer alan turizm şehri Acapulco’da ise şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi.

Ordu yardım için hazır bekletiliyor

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador yaptığı açıklamada, kasırganın büyük bir yıkıma sebep olmasını beklemediklerini ifade ederek, ordunun vatandaşlara ve sivil savunma ekiplerine her türlü yardım için hazırda bulunduğunu açıkladı.

Öte yandan Meksika’da son olarak 13 Ekim’de yaşanan Pamela Kasırgası şiddetli rüzgar ve yağışa neden olmuş, bir çok şehirde nehirlerin taşmasıyla su baskınları ve toprak kaymaları yaşanmıştı.

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