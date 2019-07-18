Felahiye’de spor şöleni yaşandı

Felahiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Camiler Arası Futbol ve Voleybol Turnuvası sona erdi.

Felahiye’de okullar tatil olduktan sonra ilçede bulunan camilerde Kur’an-ı Kerim eğitimi alan 175 genç, eğitim sonrasında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından açılan yaz spor okullarına katılarak yaz tatillerini dolu dolu geçiriyorlar. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğünün ortak çalışmasıyla düzenlenen 175 gencin katıldığı Camiler Arası Futbol ve Voleybol Turnuvası dün yapılan final müsabakalarıyla son buldu. Final müsabakasının ardından düzenlenen ödül töreniyle dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Tören İlçe Müftülüğü tarafından gençlere sucuk ekmek ikram edilmesiyle son buldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, ilçelerdeki sportif faaliyetleri bu tür programlarla artırmak istediklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.