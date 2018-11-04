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Felahetpişe: Kaşıkçı olayında Türkiye mükemmel bir çaba gösterdi

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Felahetpişe, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesinin aydınlatılması konusunda Türk makamlarının mükemmel bir çaba gösterdiğinin ifade etti.

04 Kasım 2018 Pazar 12:30
Felahetpişe: Kaşıkçı olayında Türkiye mükemmel bir çaba gösterdi

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Felahetpişe, "Dünya kamuoyu, Kaşıkçı olayında gösterdiği tavırdan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Türk yargı ve siyasi yetkililerinden şerefli insanlar olarak yad etti. Türkiye, konunun derinliğine inerek bunu tamamlamalı. Kaşıkçı olayında gerçeklerin ve faillerinin deşifre olmaması durumunda gelecekte bölgede daha büyük cinayetlerle karşı karşıya kalırız" diye konuştu.

Felahetpişe, ABD öncülüğündeki  üçlü petrol-dolar-silah lobisinin gizli anlaşmalarla Kaşıkçı olayını örtbas etmeye çalıştığını ileri sürdü.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 12:30
  1. İRAN
  2. TAHRAN
  3. CEMAL KAŞIKÇI
  4. CİNAYET
  5. TÜRKİYE

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