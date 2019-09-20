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Fehmi Rasim Çelik kimdir? Fehmi Rasim Çelik Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü mü oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Fehmi Rasim Çelik atandı. 16 Eylül 2011 Manisa İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapmış ve 28 Nisan 2014 tarihinde başladığı Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Fehmi Rasim Çelik kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü olan Fehmi Rasim Çelik biyografisi.

20 Eylül 2019 Cuma 09:22
Fehmi Rasim Çelik kimdir? Fehmi Rasim Çelik Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü mü oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Fehmi Rasim Çelik atandı. 16 Eylül 2011 Manisa İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapmış ve 28 Nisan 2014 tarihinde başladığı Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Fehmi Rasim Çelik kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü olan Fehmi Rasim Çelik biyografisi.

Fehmi Rasim Çelik kimdir?

Fehmi Rasim Çelik 01.07.1958 de Rize’ye bağlı Güneysu ilçesinde doğdu. 1965-1970 Yılları arasında Rize Pazarköy-Güneysu Ulucami İlkokulu’nda, 1970-1973 yılları arasında Güneysu Ortaokulu’nda eğitim gören Çelik, 1973-1976 yılları arasında İstanbul Pertevniyal Lisesi’nden mezun olmuştur. Yüksek öğrenimini ise 1976-1977 İstanbul Hukuk Fakültesi 1. Sınıf, 1977-1981 Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Mezunu olarak tamamlamış, 30 Eylül 2000’de Açık Öğretim Fakültesi Lisans Tamamlama Sosyal Bilgiler Öğretmenliğinde Eğitim Görmüştür.

05.01.1981 Tarihinde İlk atama ile Zonguldak Kurucaşile Demirci İlkokulu’nda mesleğe adım atan Fehmi Rasim ÇELİK sırasıyla;

1982-1983 Çanakkale Cumhuriyet İlkokulu,

1983-1985 Bingöl İli Kiğı İlçesi Yedisu Nahiyesi Eski Balta İlkokulu Müdürü ve Öğretmeni,

1985-1987 Rize Merkez Yeşilyurt İlkokulu Müdürü ve Öğretmeni,

1987-1989 Rize Güneysu Gültepe İlkokulu Kurucu Müdürü,

1989-1999 Rize Merkez Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdür Yardımcısı,

1999-2003 Rize İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Vekili,

2001-2008 Rize İli Ceza Ve Tevkif Evleri İzleme Kurulu Başkanı,

19 Ağustos 2003 Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Vekâleten Görevlendirme(Valilik),

17 Şubat 2004 Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bakanlık Görevlendirmesi,

2004-2006 Rize Merkez Halk Eğitim Merkezi Müdürü,

14 Ağustos 2006 Milli Eğitim Bakanlığı Müşavirliğine Atanma,

18 Ağustos 2006 Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Vekâleten Bakanlık Görevlendirmesi,

22 Ekim 2008 Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Atanma,

30 Ekim 2008 Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bakanlık Görevlendirmesi,

16 Eylül 2011 Manisa İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapmış ve 28 Nisan 2014 tarihinde başladığı Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanmıştı. Fehmi Rasim Çelik evli ve 4 Çocuk Babasıdır.

 

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 09:22
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