Fehmi Öztürk Akit TV ekranlarında değerlendirdi: “Bu davadan asla vazgeçmeyeceğim, benimle uğraşanlar acil şekilde ceza almalı”

Akit TV ekranlarında Gün Başlıyor programına konuk olan iş insanı Fehmi Öztürk, kendisine yönelik yürütülen kumpas davasını bugüne kadarki en sert ifadelerle değerlendirdi. Öztürk, meselenin rakamlar, dosyanın maddi boyutu ya da iddia edilen 50 milyon olmadığını açıkça vurgulayarak, esas meselenin kendisiyle uğraşanların, bu kumpası kuranların ve ailesini hedef alan yapıların acilen hak ettiği cezayı alması olduğunu söyledi.

Öztürk, programda şu kararlı mesajı verdi: “Bu benim hayat davam. Ömrümün sonuna kadar bu davanın peşini bırakmayacağım. Hiçbir güç, hiçbir tehdit, hiçbir baskı beni yolumdan döndüremez.”

Yaşanan sürecin kendisine ve ailesine ağır bedeller ödettiğini belirten Fehmi Öztürk, kumpasın yalnızca ekonomik bir saldırı değil, aynı zamanda kişisel itibara, aile huzuruna ve yılların emeğine yönelik organize bir yıkım girişimi olduğunu ifade etti.

“Hem maddi hem manevi çok zor günler geçirdik. Ailem de ben de büyük acılar yaşadık. Ama şunu herkes bilsin: Yıkılmadım, yılmadım, asla da yılmayacağım.” diyerek kararlılığını yineledi.

Murat Şahin’in sorularını yanıtlarken, davayı hayatının merkezine koyduğunu belirten Öztürk, sürecin uzamasının kumpası planlayanların işine yaradığını, bu nedenle adaletin bir an önce işletilmesi gerektiğini söyledi.

“Bu kumpası kuranlar hak ettikleri cezayı alana kadar mücadele edeceğim. Bu bir hukuk mücadelesidir, bir onur mücadelesidir.” sözleriyle duruşunu netleştirdi.

Akit TV ekranlarındaki değerlendirme, Fehmi Öztürk’ün bugüne kadar kamuoyuna yaptığı en sert, en kararlı ve en açık mesaj olarak kayda geçti. Bu dava, onun için yalnızca bir dosya değil; hayatı boyunca adadığı, geri adım atmayacağı bir mücadele olarak gündeme damgasını vurdu.