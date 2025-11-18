Antalya'da 35 bin Euro'sunu çalan hırsızları ezen turist 25 yıl hapis cezası aldı!

Antalya’da tatil için bulunan Ukraynalı masum bir turistin başına gelen olay hem Türkiye’de hem de uluslararası kamuoyunda hararetli bir tartışma başlattı. İki kişi, turisti silahla tehdit ederek tam 35 bin euro parasını gasp etti. Şok anı yaşayan turist, saldırganlar motorla kaçınca peşlerine düştü; çıkan kovalamaca sırasında gaspçılar aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Mahkeme, Ukraynalı turiste 25 yıl hapis cezası verdi. Ancak karar, özellikle olayın “anlık panik” ve “can korkusu” içinde yaşandığını savunanlar tarafından ciddi şekilde eleştiriliyor.

Savunma tarafı, silah zoruyla parasını alan kişinin ölüm tehdidi altında refleksif bir tepki verdiğini, olayın meşru müdafaanın ya da en azından haksız tahrikin en ağır hali kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. “Silahlı iki saldırgan tarafından gasp edilen bir turistten ‘soğukkanlı’ davranması beklenemez.” görüşü öne çıkıyor.

Kararın eleştirildiği nokta ise şu: Turistin gasp sonrası yaşadığı panik, travma ve korkunun yeterince dikkate alınmadığı, bunun da cezayı aşırı ağır ve adaletsiz gösterdiği savunuluyor. Bazı hukukçular, “Silahla gasp edilen bir insanın can havliyle kaçan saldırganlara müdahalesi tamamen kontrolsüz bir korku tepkisi olabilir; olayın saniyeler içinde geliştiği unutulmamalı.” diyerek cezanın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.