Son Haberler

Hangi ilde ne kadar yapılacak? Karadeniz’e ve Doğu Anadolu’ya raylı sistem müjdesi

Yememiş içmemiş oynamış! Hakem Erkan Arslan’dan bahis rekoru

İmamoğlu’na şok suçlamalar! Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hırsızıdır

ABD’de ibretlik anket: Ülkelere sözde demokrasi götürenlere bakın

Rojin Kabaiş soruşturmasında sürpriz tanık: ‘Babanın haberi var’ diyerek kolundan tutup arabaya götürdüler

PKK Suriye’de ‘bir şeyler’ deniyor!

Sarı Şeytan Trump'ın CIA'ye yetki vermesi sonrası Venezuela'da petrol tesisinde patlama oldu!

Bunlar Atatürk’ün yüzünü de çaldılar! Sevgi mi rant mı? Yücel Kaya yazdı

Bu da Ukrayna’nın İmamoğlu’su! Partisi kendisini hiçbir şekilde savunmadı

KIZILELMA gökyüzünde ezber bozdu: F-16’ya kilitlendi, simüle atışta Gökdoğan ile tam isabet
Gündem İzmir'deki karakol saldırısı soruşturması: Halis Bayuncuk gözaltında
Gündem

İzmir'deki karakol saldırısı soruşturması: Halis Bayuncuk gözaltında

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İzmir'deki karakol saldırısı soruşturması: Halis Bayuncuk gözaltında

İzmir’de 3 polisin şehit olduğu Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada önemli bir adım atıldı. Soruşturma kapsamında “Ebu Hanzala” olarak bilinen Halis Bayancuk, Haris Karadağ ve İlyas Aydın için gözaltı kararı çıkarıldı. Bayancuk ile Karadağ gözaltına alınırken, Aydın’ın yurt dışında bulunduğu belirlendi.

8 Eylül Pazartesi günü sabah saat 08.30 sıralarında gerçekleşen olayda, Balçova Salih İşgören Polis Merkezine 16 yaşındaki E.B. tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Nöbet kulübesi yakınında bulunan polis memuru Hasan Akın, Murat Dağlı ve Ömer Amilağ’ın vücuduna saçmalar isabet ederken, saldırgan kaçmaya başladı.

Silah sesini duyan ve polis merkezinin üstünde bulunan lojmanda kaldığı öğrenilen 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir, silahını alarak aşağı indi. Kısa sürede aynı sokakta polis ekiplerince kıstırılan saldırganla polis arasında çıkan çatışmada, Muhsin Aydemir ve sivil bir vatandaş yaralandı. Saldırgan da polis ekiplerince bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı.

 

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın’ın şehit olduğu belirlendi. Saldırıda yaralanan Polis Memuru Ömer Amilağ ise saldırıdan 23 gün sonra şehit düştü. Murat Dağlı ile sokaktaki bir vatandaş ise tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Soruşturma kapsamında saldırgan E.B, annesi A.B. ve babası N.B, ’terör amaçlı kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme’, ’silahlı terör örgütüne üye olma’, ’anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ dahil toplam 12 suçtan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden M.A, K.N, C.T, F.S.A, M.E. ve B.Y ise ’silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan tutuklama talebiyle, T.Y. ve F.Ç’nin de aynı suçtan adli kontrol şartı talebiyle mahkemeye sevkleri yapıldı. Saldırgan, babası N.B. ile M.A, K.N, C.T, F.S.A. ve M.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, saldırganın annesi A.B ile T.Y, B.Y ve F.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

Bayancuk ve Karadağ gözaltında

Soruşturma çerçevesinde ’Ebu Hanzala’ diye de bilinen Halis Bayancuk, Haris Karadağ ve İlyas Aydın hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 18 Kasım sabahı gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda; Halis Bayancuk İstanbul’da, Haris Karadağ ise İzmir’de gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı verilen İlyas Aydın’ın yurtdışında bulunduğunun değerlendirildiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki E.B. ile bağlantılarının araştırıldığı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

19
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

yasin

BALONCUK u da patlatma zamanı geldi demek ki!

sdk

bu ehli sunnet dusmani halis cok tehlikeli gereken yapilmali
TÜM YORUMLARA GİT ( 19 )
