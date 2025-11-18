  • İSTANBUL
Yerel Adana'da korkunç olay! Kız kardeşinin yanında gördüğü şahsı katletti
Adana'da korkunç olay! Kız kardeşinin yanında gördüğü şahsı katletti

Yeniakit Publisher
Adana'da korkunç olay! Kız kardeşinin yanında gördüğü şahsı katletti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde eşi cezaevinde olan kız kardeşinin yanında gördüğü kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.

İddiaya göre,  15 Kasım'da Baran Bayav (23), Derman A'nın bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Bayav, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekipler, olay yerinden kaçan cinayet zanlısının Mithatpaşa Mahallesi'ndeki evde saklandığını belirledi. Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan Derman A, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

 

Eşi cezaevinde olan kız kardeşinin yanında görünce...

Zanlının, eşi cezaevinde olan kız kardeşi B.G'nin yanında görmesi nedeniyle Bayav ile kavga ettiği öne sürüldü.

Dünya

Yerel

Yerel

Yerel

