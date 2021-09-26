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Siyaset Fehmi Koru'nun "Abdullah Gül" yalanı elinde patladı
Siyaset

Fehmi Koru'nun "Abdullah Gül" yalanı elinde patladı

2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerine Abdullah Gül gibi bir ismin adaylığının düşünüldüğünü iddia eden Fehmi Koru'ya AK Parti kurmaylarından jet hızında yalanlama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 12:14:00 - 2021-09-26 12:16:42
Fehmi Koru'nun "Abdullah Gül" yalanı elinde patladı

AK Parti kurmayları, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylarının Başkan Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek "B planı yok, düşünmeyiz, adayımız Erdoğan" değerlendirmesinde bulundu.

Fehmi Koru'ya yalanlama

Fehmi Koru, Başkan Erdoğan yerine "Abdullah Gül" gibi bir ismin cumhurbaşkanı adayı olmasının düşünüldüğünü iddia etti.

Abdullah Gül'ün aday olmasının düşünülebileceğini yazan Fehmi Koru'nun yalanı elinde patladı. Fehmi Koru'yu net bir şekilde yalanlayan AK Parti kurmayları, "B planı yok, düşünmeyiz. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayımız Erdoğan" dedi.

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Yorumlar

Mustafa

Geçmişte cumhuriyet gazetesi yazarı bu koru ya libos derdi adam haklıymış donegin biri ahmak
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samimi

Bu adamın, bu açıklama sonrası jet füzeyi yedikten sonra kalemi kağıdı bırakması lazım..bu nasıl bir gazetecilik... bu nasıl bir kafa? İnsan teyid etmediği bilgiyi açıklamaz... bile bile yapıyorsa fitne çıkarma gayreti ayağına dolandım inşallah
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