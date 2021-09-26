Fehmi Koru'nun "Abdullah Gül" yalanı elinde patladı
2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerine Abdullah Gül gibi bir ismin adaylığının düşünüldüğünü iddia eden Fehmi Koru'ya AK Parti kurmaylarından jet hızında yalanlama geldi.
AK Parti kurmayları, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylarının Başkan Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek "B planı yok, düşünmeyiz, adayımız Erdoğan" değerlendirmesinde bulundu.
Fehmi Koru'ya yalanlama
Fehmi Koru, Başkan Erdoğan yerine "Abdullah Gül" gibi bir ismin cumhurbaşkanı adayı olmasının düşünüldüğünü iddia etti.
Abdullah Gül'ün aday olmasının düşünülebileceğini yazan Fehmi Koru'nun yalanı elinde patladı. Fehmi Koru'yu net bir şekilde yalanlayan AK Parti kurmayları, "B planı yok, düşünmeyiz. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayımız Erdoğan" dedi.