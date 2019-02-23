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Fehmi Koru’dan yakın arkadaşına uyarı! “Hüsrana uğrayabilirler”

Fehmi Koru, yeni parti kuracağı iddialarıyla gündeme gelen eski Cumhurbşakanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na isim vermeden uyarılarda bulundu. Koru, "Bir heves veya yarım kalmış ikbal uğruna var olan tapulu arazi üzerine parti kurmaya kalkışanlar olursa hüsrana uğrayabilirler" diye yazdı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 13:09
Fehmi Koru’dan yakın arkadaşına uyarı! “Hüsrana uğrayabilirler”

Her seçim öncesi olduğu gibi, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde de AK Parti’nin dağılacağı yönünde iddialarla iktidar partisinde istikrarın bozulduğu yönünde algı oluşturmaya çalışıyorlar. Özellikle 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, Ali Babacan ile birlikte yeni parti kuracağı ve bazı AK Partililerin de bu yeni oluşuma katılacağı söylentileri gündemi işgal ediyor. Gül’ün yakın arkadaşı gazeteci Fehmi Koru, bu yeni parti iddiaları hakkında yazdı, isim vermeden böyle bir oluşuma “gitmeyi planlayan” kişileri uyardı.

Ana partiden ayrılarak kurulan ve iktidar olma hedefiyle yola çıkan partilerin hüsranını hatırlatan Koru, benzer olayın yeni kurulacağı iddia edilen partilerin de başına gelebileceğini yazdı.

“Böyle ham hayal peşinde koşmayı...”

Kendi sitesinde bu konuyu ele alan yazar, "Zamanı gelmiş görüşleri olanlar ne yapsın?" sorusuna "Parti kurmak netameli bir iştir. Arkasında halk desteği bulunmadan bu işe soyunanlara, uzun yıllarını siyasi hayatı gözlemlemekle geçirmiş biri olarak, böyle bir ham hayal peşinde koşmayı hiç tavsiye etmem" diye yanıt verdi.

İstisna olarak Demokrat Parti (DP) ile Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) birer başarılı örnek olduğunu belirten yazar, yazısını şöyle tamamlıyor:

“Hüsrana uğrayabilirler”

"Her ikisi de başka partilerde (DP’yi kuranlar CHP’de, AK Parti’nin ilk çekirdek kadrosu MSP/RP/FP’de) bulunmuş siyasilerdi. Vaktiyle içinde yer aldıkları partinin geçmişte savunduğu görüşlerden uzaklaştığını veya kendi görüşlerinin içinde yer aldıkları partiden farklılaştığını görerek yeni bir yol arayışına giren siyasiler tarafından kuruldu DP ile AK Parti…

Başarılı da oldular. Günümüzde durum ne? Sizleri bu ve biraz yukarıda sorduğum “Neden bu kadar endişe duyuluyor?” soruları ile baş başa bırakıp ben ortadan çekilmek istiyorum.

İstiyorum, ama tezine değer verdiğim yazarın uyarısını tekrarlamaktan da kendimi alamıyorum: Bir heves veya yarım kalmış ikbal uğruna var olan tapulu arazi üzerine parti kurmaya kalkışanlar olursa hüsrana uğrayabilirler."

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 13:21
  1. Fehmi Koru
  2. Abdullah Gül
  3. yeni parti

YORUM YAZ

  • RemziRemzi50 dk önce
    Yeni bir oluşum kazaniyor Ak partide bolunmeyle kurulmadimi?
  • Doğrucu DavutDoğrucu Davut52 dk önce
    Tapulu arazi AK PARTİ, Mücadele Ak partiyi ele geçirme üzerine olsun diyor.
  • receprecep59 dk önce
    iyide sen hergün yandan yandan bu kaktüsleri pardon gülleri davulcuları bürütüsleri pompalayıp duruyordun gene birşeyler gördün pelsilvanyadan herhelde

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