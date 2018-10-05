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Fehmi Koru ameliyat oldu

Bir süredir yazı yazmayan Fehmi Koru'nun ameliyat olduğu ve hastanede yattığı öğrenildi.

05 Ekim 2018 Cuma 12:17
Fehmi Koru ameliyat oldu

Fehmi Koru’nun bir süredir yazılarını kaleme almamasının nedeni ortaya çıktı. Koru’nun oğlu Ahmet Taha Koru, babasının ameliyat olduğunu açıkladı.

Fehmi Koru’nun kişisel web sitesinde yayımlanan açıklama şöyle:

“Bu sitede nerdeyse üç yıl boyunca her gün yazısıyla buluşmaya alıştığınız babam Fehmi Koru son üç gündür yazamıyor.

Sebebi şu: Babamın bir süredir ciddi bir rahatsızlığı vardı. Bacaklarını büyük çapta hareketsiz kılan bir rahatsızlık. Doktorlar çeşitli cihazların verdiği verilere bakarak ‘spondilolistezis’ teşhisinde ve ameliyat gerektiğinde birleştiler.

Babam da rahatsızlığının giderilmesi için doktorların tavsiyesine uydu ve pazartesi günü bir devlet üniversitesinin hastanesinde çok başarılı bir ameliyat geçirdi. Şimdi aynı hastanede herbiri alanlarında öne çıkmış hekimlerimiz gözetiminde ve melek yüzlü hemşirelerin ihtimamı altında ameliyat sonrasının doğal sıkıntılarını en tez biçimde geride bırakıyor.

Pek yakında sizlerle yeniden buluşmanın hasretiyle.

Sizlere selamlarını iletmemi benden özellikle istedi.

Sevenlerine ve sürekli okur camiasına saygılarımla duyururum.

Dr. Ahmet Taha Koru”

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 12:17
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