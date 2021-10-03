Fehmi Çalmuk’tan Oğuzhan Asiltürk anısı: Onu hediye ettiğimde beni fırçaladı

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Dün son yolculuğuna uğurlanan Milli Görüş’ün sembol isimlerinden eski Bakan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’u tanıyanlar, bilenler çeşitli mecralardan üzüntülerini, görüşlerini, hatıralarını dillendirirken, ona en yakın isimlerin başında gelen Milli Görüş içinde yetişmiş Gazeteci Yazar Fehmi Çalmuk, rahmetli Asiltürk’ü analiz etti.

Fehmi Çalmuk, Asiltürk’ün ardından şu çarpıcı analizi yaptı:

"Yıllar içinde en çok fırçasını yemiş insanlardan biri olarak Oğuzhan Bey’den dünya analizi yapmayı, bir insanın partisine, meşrebine bakmadan “İnanmış bir Müslüman” olmasının ne kadar büyük bir anlama geldiğini, mühendislik zekâsının olayları ve insanları tahlil etmede veri analizine dayandığına şahit oldum. Yoksa dünya malına tamah etmeyen bir dervişin siyasette ne işi olabilir? Onu kutsal bir inatla bu işlere iten makam mı, menfaat mi, para mı, hırs mı? Elbette hiç biri… Ufak bir işareti bile makamlara gelmesine, işaret ettiğinin yükselmesine yetecek iken o tevessül etmeden, imanına ve biatına sıkıntı getirmeden yürümeye devam ediyor. Aynı evde oturuyor… Evinin koltukları, halısı bile aynı duruyor. Bir emekli maaşı var. Evinin geçimi hesabı kitabı yapılıyor. Hanımefendinin önerileri ve istekleri yazılıyor. Maaşın büyük kısmı hayır hasenata gidiyor. Zira lüks alışkanlığı da yok. Geçenlerde antikacı bir dostumla gittiğimizde ona hediye ettiği gümüş kakmalı mors tespihi kabul bile etmedi. Kızdı. Fırçaladı. “Müslüman lükse düşkün olmaz, bu israftır” deyiverdi. Hemen elimdeki kehribar tespihi cebime nasıl koyacağımı şaşırdım."

Soner Yalçın yine yanlış yazdı!

Soner Yalçın’ın Oğuzhan Asiltürk’e ilişkin “Oğuzhan Asiltürk... Nakşibendi Gümüşhanevi Dergahının (Erbakan gibi) İTÜ talebeleri ekolünden. 1950'lerden itibaren Milli Görüş çizgisinin öncü isimlerden. Dava adamı... İlkelerin politikacısı“ diye yazdığını hatırlatan ancak bunun doğru olmadığını vurgulayan Fehmi Çalmuk işin aslını şu ifadelerle ortaya koydu:

"Oğuzhan Asiltürk Nakşibendi dergahlarına değil Kadiri Dergahı’na bağlıdır. Cehri zikrin ön planda olduğu Kadiri tarikatı belki Oğuzhan Asiltürk’ün sakin ruh haliyle çelişir gözükebilir, ancak Edirne’de mukim, esnaflık yapan şimdi Rahman’a kavuşmuş Havlucu Ahmet Efendi’nin önde gelen dervişlerindendi. Ayakta kurulan zikir halkasındaki ahengi görmenizi isterdim."