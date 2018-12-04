Fehmi Babacan vefat etti, Fehmi Babacan kimdir? Babacan Holding

Fehmi Babacan, Babacan Yapı'nın kurucusudur. Oğulları İbrahim Babacan ve Mehmet Babacan ile birlikte, 1997 senesinde şirketi kuran Fehmi Babacan, Fahri Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlendi.

Fehmi Babacan, oğullarıyla birlikte kendi soyisimlerini taşıyan şirketi kurana kadar da inşaat sektöründe çalıştı.

16 yılı aşan deneyiminden aldığı güçle sektöre çok sayıda proje kazandıran Babacan Holding’in kurucusu Fehmi Babacan, 3 Aralık'ı 4 Aralık'a bağlayan gece hayatını kaybetti.

Fehmi Babacan’ın cenazesi 4 Aralık 2018 tarihinde ikindi namazında Florya Basınköy Cami’sinden kaldırılacak.