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Dünya FED’ten önce davrandı! Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı
Dünya

FED’ten önce davrandı! Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Yeniakit Publisher
2024-06-06 16:34:00 - 2024-06-06 16:35:41
FED’ten önce davrandı! Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Avrupa Merkez Bankası ECB, FED'in faiz kararını beklemeden önemli bir karara imza attı. Banka, piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

Avrupa Merkez Bankası ECB'den ilk faiz indirimi kararı geldi. Avrupa'daki borsalar pozitif bir seyirdeydi ve bugün ECB'nin 25 baz puan faiz indirimine gideceği yönünde...Analistler de faiz indirimine gidileceğine kesin gözüyle bakıyordu. Ve öyle de oldu. Böylece ECB faiz indirim düğmesine basmış oldu. Bu indirimle birlikte faiz yüzde 4,25'e çekildi.

Avrupa Merkez Bankası piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü. Şimdi bu kararın ardından ECB Başkan Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor.

Lagerde ilk yaptığı açıklamada" para politikası finansman koşullarını kısıtladı, talebi azalttı. Enflasyon içi yüzde 2 hedef için kararlıyız" dedi.

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