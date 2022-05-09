FED'ten günlerdir beklenen faiz açıklaması geldi! İşte o kritik açıklama...

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic Bloomberg'e verdiği mülakatta Fed'in bu ayki 50 baz puanlık faiz artışının 'agresif bir adım' olduğunu, Fed'in bu hızda artırıma devam edebileceğini, 50 baz puandan daha büyük bir artışa ise gerek olmadığını dile getirdi.

Bostic "son 20 yılda 50 baz puanlık faiz artışı oldukça agresif bir adım. Bundan daha da agresif olmamız gerektiğini düşünmüyorum. Sanırım bundan daha agresif olmaya gerek yok, bu hızda kalabilir ve piyasaların nasıl geliştiğini görebiliriz" şeklinde konuştu.

ABD ekonomisinin ivmesinin iyi durumda olduğunu belirten Bostic "enflasyon çok yüksek ve bunu kontrol altına almak için kesin ve amaçlı hareket etmemiz gerekiyor" dedi.

Tüm toplantılarda her türlü seçeneğin masada olduğunu kaydeden Bostic kararların ekonominin tepkisine göre alınacağını kaydetti. Bostic tedarik zinciri sıkıntıları gibi Fed'in kontrolü dışındaki konulardaki baskıların düzelmesini umduğunu söyledi.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de CNBC'ye verdiği mülakatta beklenenden farklı veriler gelmesi halinde Fed'in yaklaşımını değiştireceğini söyledi. İstihdam piyasasının güçlü olduğuna vurgu yapan Kashkari enflasyonun yüzde 2'lik hedefe ineceğinden şüphe duymadığını da ifade etti.