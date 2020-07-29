FED'in kararının ardından altında hareketlilik
ABD Merkez Bankası FED'in faizi sabit tutmasının ardından altın fiyatlarında tarihi yüksek seviye görüldü.
ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı. Fed faizi beklentiler doğrultusunda yüzde 0 ile 0.25 arasında sabit bıraktı. Fed'in faiz kararı sonrasında altın tarafında yukarı yönlü hareket gerçekleşti.
Fed'in "Devam eden sağlık krizi ekonomik aktivite, istihdam ve enflasyon üzerinde kısa vadede ağır şekilde baskı oluşturacak. Salgın orta vadede ekonomik görünüm için kayda değer riskler oluşturuyor." açıklamaları altın tarafında volatiliteyi getirdi.
Tarihi rekor
Ons altın fiyatlarındaki artış gram altında tarihi rekoru getirdi. Gün içinde en düşük 1941 doları gören ons altın Fed'in açıklamasıyla birlikte 1968.8 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bu gelişmeyle birlikte gram altın 441.5 lira ile tarihi yüksek seviyesine ulaşmış oldu.
Gram altın gün içinde en düşük 434.6 lira, en yüksek 441.5 lira seviyesini gördü.