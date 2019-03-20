FED'in kararı sonrası dolardan ilk tepki! FED'in faiz kararı sonrası gün içerisinde 5,48 TL'yi gören dolar, 5,41 seviyesine kadar geriledi.

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararını açıkladı. FED toplantısından gelen son dakika haberlerine göre faizler beklendiği gibi 2.25-2.50 aralığında sabit bırakıldı. Dolarda düşüş Ekonomik büyümenin yavaşladığını belirten FED bu yıl faiz artırımı yapılmayacağının, 2020 yılında da 1 faiz artırımının sinyalini verdi. FED kararı sonrası gün içerisinde 5,48 TL seviyesini gören dolar, 5,41 seviyesine geriledi. Faizlerin sabit bırakılmasının ardından FED'in makroekonomik göstergeler ve faiz seviyesine ilişkin öngörüleri ile Başkan Jerome Powell'ın açıklamaları bekleniyor.

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