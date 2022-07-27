Fed'in faiz kararı sonrası yatırımcılara dolar ve altın uyarısı

Piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde %2,25 - %2,50 aralığına yükseltti. Peki dolar ve altında son durum ne? Konuyla ilgili Milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sefer Şener şu ifadeleri kullandı:

"ABD’de son açıklanan 9.1’lik enflasyon oranı ve çekirdek enflasyonun hala yüksek seyretmesiyle birlikte Fed 75 baz puanlık bir faiz artışı gerçekleştirdi. Görünen o ki enflasyonda iyileşme verileri gelene kadar da faiz artışları devam edecektir. Bugün ki veriler ışığında Eylül, Ekim, Kasım aylarındaki FED kararını da hesaba katacak olursak 2022 sonuna ABD’de 3.50-4.00 aralığında bir faiz oranıyla karşılaşmamız sürpriz olmayacaktır.

ABD’de yüksek seyreden enflasyonun petrol, gıda ve konut fiyatlarında kalıcı düşüş yaşanmadan, düşüşe geçmesi çok olası değildir. Ayrıca hala küresel çapta yaşanan tedarik sorunları enflasyonu beklenenden daha uzun süre yukarıda tutacaktır. Güçlü enflasyon verileri faiz artışının nereye kadar devam edeceği belirsizliğini de artırmaktadır.

Dolar endeksi mesajı

Diğer taraftan ABD ve küresel ekonomiye ilişkin Dünya Bankası ve IMF’nin büyüme tahminlerini sürekli aşağıya revize etmesi henüz çok ciddi fiyatlanmasa da resesyon endişelerini de artırmaktadır. IMF 2022 yılına ilişkin küresel büyüme tahmini %3.6’dan %3.2’ye düşmüştür. Diğer taraftan hem IMF hem Dünya Bankası küresel enflasyon tahminlerini de her geçen gün yükseltmektedir. En son IMF küresel enflasyon tahmini %6.9’dan %8.3’e yükseltmiştir. Tüm bu veriler ışığında FED 2022 sonuna kadar faiz artışlarına devam edecektir. Powell’ın verdiği mesajlar ne olursa olsun faiz artışları ABD, Avrupa ve Çin için daha üst seviyeleri görecektir. ABD’de faiz artışları devam ettiği sürece Dolar endeksi de artmaya devam edecektir. 2022 yılı içerisinde ABD 2 yıllık tahvil faizlerinde de %4 seviyelerinin üzeri rakamlar mümkün gözükmektedir.

Gram altın düşecek mi?

FED enflasyonla birlikte faiz artışlarına başladığından bu yana küresel çapta emtia fiyatlarında da belirli oranlarda da olsa geri çekilmeler yaşanmıştır. Son bir aylık dönemde demir, bakır, paladyum ve altında önemli miktarda dolar endeksinin artışıyla birlikte geri çekilmelerin yaşandığını görmek mümkündür. Altın fiyatları ons bazında 1900 dolarları test ederken FED in faiz artışlarının hızlanması yeniden altının ons unu 1700 dolarlı seviyelere kadar düşürmüştür.

FED’in agresif faiz artışları devam ettiği sürece ons bazında altında yukarı yönlü hareket gecikmektedir. Ancak küresel çapta jeopolitik risklerin olması altın fiyatlarının ons bazına 1700 doların altına gerilemesini de engellemektedir. Bugün de yıl sonuna kadar gerçekleşecek olan FED’in faiz artışları altında yukarı yönlü hareketi kısmi olarak sınırlayacak yegane unsurdur.

"1700 dolarlı seviyeler önemli bir direnç oluşturmakta"

Ancak dikkat edilirse FED’in faiz artışları ne kadar agresif olursa olsun altında 1700 dolarlı seviyeler önemli bir direnç oluşturmaktadır. Diğer taraftan gram bazında daha önce ki dönemlerde 1000 TL’yi aşan altın fiyatları FED’in faiz artışlarıyla birlikte ons bazında altının düşmesiyle beraber gram altında da 900 TL’li seviyelere gevşeme yaşanmıştır. Ons bazında büyük hareketlerin gerçekleşmediği son dönemde dolar kurundaki artış gram altını da bugün itibariyle yeniden 1000 TL seviyesinin üzerine taşımıştır. Faiz artışları agresif devam ettiği sürece gram altında 950 ila 1050 tl arası seviyeler önemli eşik noktalarıdır.

Fedin agresif faiz artışlarıyla birlikte son bir yıllık dönemde dolar endeksi %17’ye yakın değer kazanarak 92 seviyelerinden 108’li seviyelere kadar tırmanmıştır. Fed faiz artışlarının sürekli yukarı yönlü olması önümüzde ki dönem dolar endeksinin yeniden yükseleceği bir trende doğru ilerlemektedir. Dolar endeksinde ki son dönemde ki yükseliş iç piyasa da Dolar-TL kurları üzerinde de yoğun bir baskı oluşturmaktadır. Bu yükseliş devam ettiği sürece doların tl üzerinde ki baskısı da devam edecektir."