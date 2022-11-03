Fed'in faiz kararı sonrası olay tepki: Hiç iyi haber değil

Habertürk yazarı Abdurrahman Yıldırım, Fed'in faiz kararını ve önümüzdeki süreci değerlendirdi.

Yıldırım'ın bugünkü yazısı:

Yazılarıma sağlık sorunlarımın çözümü amacıyla 24 Ekim’den bu yana ara vermiştim. Bir büyük ameliyat geçirdim. Arayan, soranlara çok teşekkür ederim. İyileşme süreci devam ettiğinden kısa bir süreliğine daha düzenli yazamayacağım. Ama piyasalar da ihmal etmeye gelmiyor, dün Fed örneğinde ortaya çıktığı gibi önemli aşamalarda karşınızda olacağım.

POWELL ‘DAHA ALMAMIZ GEREKEN YOL VAR’

➔ ABD Merkez Bankası FED, beklendiği gibi 75 baz puanlık artış daha yaparak faizi yüzde 3.75–4.00 bandına çıkardı.

➔ Böylece peş peşe 4 defa 75 baz puanlık artış yapan banka politika faizini 2007 Aralık ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkardı

➔ Piyasalar bankadan faiz artış hızı konusunda yavaşlamaya yönelik bir işaret duymayı ümit ediyordu.

➔ Fed Başkanı Powell ise konuşmasında bu yönde küçük bir işaret verdi ama daha sonra kesin bir dille yavaşlamak için henüz çok erken olduğunun altını çizdi.

➔ Piyasaların bu beklentisini "Daha almamız gereken yol var" ifadesi ile geri çeviren Powell, Amerikan piyasalarında yüzde 3'leri aşan düşüşlere neden oldu.

➔ FOMC sonrası düzenlediği basın toplantısında Powell şu konuların altını çizdi:

KÜMÜLATİF FAİZ ARTIŞI ETKİSİNE ODAKLANACAK

➔ “Son gelen rakamlar faiz oranlarının planlanandan biraz daha yüksek olabileceğini gösterdi.

➔ Enflasyonu kesin olarak düşürebilecek bir seviyeye faizleri çekip çekemediğimiz anlamak için bir dizi göstergeyi takip etmek zorundayız.

➔ Ancak o noktadan henüz oldukça uzaktayız.

➔ Faiz artışının hızından ziyade kümülatif faiz artışının yol açtığı etkiye bakmamız gerekiyor.

➔ Hız konusunu aralık veya şubat toplantımızda konuşabiliriz.

➔ Faiz artışlarını durdurmak için henüz çok erken olduğunu düşünüyorum, daha almamız gereken yol var.

➔ Faiz konusunda ne kadar yükseleceğimiz sorusu son derece önemli. Ancak bunu elde edeceğimiz veriler belirleyecek.

➔ O en üst noktaya ulaştığımızda ne yapacağımızı bilmiyorum. Günü geldiğinde bakacağız.

➔ Faiz artış hızını tartışmak artık giderek önemini yitiriyor. Bu artışların etkisini konuşmak daha önemli bir tartışma.

➔ Gereğinden fazla sıkılaştırdığımızı düşünmüyorum.

➔ Enflasyonu düşürmek çok sabır gerektiren bir iş.”

TEMKİNLİLİĞİN NEDENİ?

➔ Fed’in verdiği mesajlar bir yönüyle piyasalar için çok iyimser gelebilirdi. Çünkü sonun başlangıcına yönelik atılan ilk adım geldi. Aralık ayında muhtemelen faiz artırımı 50 baz puana indirilecek.

➔ Ancak durma noktası yani faizi çıkartacağı en yüksek düzey konunu belirsizliğini koruyor. Yüzde 5’i aşmayacak bir durma noktası piyasaları memnun edebilirdi.

➔ Şimdi Fed vites küçültecek olmasına karşılık düşük hızla da olsa yola devam edebileceği ortaya çıktı.

➔ Fed ekonominin yavaşlamasını ve istihdamın azalmasını görmek istiyor.

➔ Bu çerçevede en yüksek düzeye ulaşılması halinde piyasaların faiz oranlarının kısa sürede düşeceği beklentisine girmesini istemiyor.

➔ Faizler yüzde 4 seviyesine ulaşmasına rağmen emlak piyasasında durgunluk ve gerileme henüz yeni ve yeterli değil. Tüketici harcamaları da henüz azalmaya başladı.

➔ Böyle bir ortamda Fed’in yola vites küçülterek faiz oranlarının düşük seviyede arttırmaya devam edeceğini söylemek mümkün.

➔ Banka faiz artışında yavaşlamanın ve aynı zamanda faiz artışlarına devam etmenin ortam gereği olduğunu piyasalara anlatması gerekecek.

➔ Banka bu konuda iletişim hatası yapmak istemiyor. Bu nedenle Powell konuşmasında son derece temkinliydi.

ÖNCE PATLATIR SONRA ÇATLATIR

➔ Piyasalar yeni yılın ilk çeyreğinde yüzde 5-5,25 seviyesinde bir faiz oranı şimdiden satın aldığı için Fed'in eli rahat.

➔ Powell piyasaları fazla ürkütmeden faizleri 5 seviyesine kadar çekebilecek. Plan şimdiye kadar iyi işliyor denilebilir.

➔ Ancak gelinen aşamada artık faiz artış hızının yavaşlaması önemli olacak.

➔ Bankanın bunu piyasaya anlatırken iletişimi doğru yapması gerekecek.

➔ Eğer bunda başarısız olur ve gereksiz beklenti yaratırsa borsalar önce patlar, daha sonra da çatlar.

5’İN ÜZERİ PİYASALARI ZORLAYACAK

➔ Fed mevcut faiz politikasını aralık veya şubattaki toplantısında masaya yatıracak.

➔ Ancak enflasyonun kalıcı olarak inmeye başladığına yönelik hala yeterli veri veya kanıt göremediğini düşündüğünü açıklayacak olursa faiz oranları yüzde 5'inde üzerine çıkabilir ki piyasalar için hiç iyi bir haber değil.

➔ Yüzde 5’in üzerindeki faiz artırım yolculuğunun ortaya çıkması her koşulda piyasaları zorlar.

➔ Bu çerçevede Fed’in uzun vadeli enflasyon hedeflerini 2024’ten itibaren yüzde 2’den yüzde 3’e çekmek zorunda kalacağı tahmin ediliyor.

➔ Yüzde 2'lik hedef ise artık globalleşme sona erdiği için ulaşılamayacak bir hedef olarak görülüyor.