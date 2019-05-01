FED'in faiz kararı sonrası dolardan ilk tepki ABD Merkez Bankası, beklenen faiz kararını duyurdu. Kararın açıklanmasının ardından dolar kurunun etkilenmediği görüldü.

ABD Merkez Bankası (Fed) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Fed beklendiği gibi faizleri bu toplantı sonrasında da sabit tutma kararı aldı. Karardan dolar kuru etkilenmedi Amerikan Merkez Bankası (Fed) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Fed politika faizini beklendiği gibi sabit tuttu. Fed bu kararıyla politika faizi 2.25-2.50 aralığında bıraktı. Karar sonrası dolar kurunda önemli hareketlenmeler gözlemlenmedi. ABD Merkez Bankası ( Fed) faiz kararını açıkladı. Banka politika faiz oranını beklendiği gibi yüzde 2.25-2.50 aralığında sabit tuttu. FED sabır vurgusu yapmıştı Amerikan Merkez Bankası, daha önceki para politikası toplantısının 19-20 Mart'ta yapmış ve bu yıl içerisinde faiz arttırmayacağını ve bilanço küçültmeyi eylülde bitireceğini açıklamıştı. Fed Başkanı Jerome Powell da "sabır" vurgusu yapmıştı. Karar sonrası dolar kuru Fed'in faiz kararı öncesinde dolar kuru 5.94 TL seviyelerinde seyrederken karar sonrası sert hareketler gözlemlenmedi. Dolar kuru şu sıralarda 5.9414 TL seviyelerinde seyretmeye devam ediyor.

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