FED'in faiz kararı sonrası dolar, euro ve altının fiyatlarında son durum...Sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? 1 Mayıs 2024 döviz kuru

Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Mayıs 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde....

Türkiye'de döviz girdisi nedeniyle birçok ürün ve hizmetin fiyatında belirleyici olduğu için dolar, Euro fiyatları her gün en çok merak edilen konuların başında geliyor.

FED'in faiz kararı sonrası Dolar ve Euro ne kadar, kaç TL? (1 Mayıs 2024 Çarşamba Güncel Döviz Kuru)

Fed'in faiz kararı açıklandı

Piyasaların sabırsızlıkla beklediği Fed'in faiz kararı açıklandı. Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Fed'in kararı sonrası 1 Mayıs Çarşamba günü dolar ve Euro kaç TL? İşte serbest piyada dolar ve Euro'da son durum...

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Dolar ne kadar?

Dolar/TL, saat 21:00 itibarıyla 32,5161'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 34,7323, sterlin/TL 40,6865'den satılıyor.

Dolar endeksi bugün önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 106,4 seviyesinde bulunuyor.

1 Mayıs Çarşamba 2024 altın fiyatları....

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.383,11

Gram altın satış: 2.383,44

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.908,00

Çeyrek altın satış: 3.984,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.841,00

Yarım altın satış: 7.993,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.609,00

Tam altın satış: 15.876,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.097,00

Cumhuriyet altını satış: 16.340,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 16.030,00

Ata altın satış: 16.290,00