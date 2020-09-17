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Ekonomi Fed'in enflasyon belirsizliği
Ekonomi

Fed'in enflasyon belirsizliği

Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy: - "Fed, yüzde 2 enflasyon hedefinin aşılması durumunda bunun hangi seviye olduğu konusunda çok az işaret sundu" - Moody's Analytics Direktörü Ryan Sweet: - "Fed, yüzde 2 olan enflasyon hedefinin aşılmasının hangi boyutta olabileceği ve zamanı konusunda belirsiz davrandı"

Yeniakit Publisher
2020-09-17 10:59:35 -
Fed'in enflasyon belirsizliği

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - ABD Merkez Bankası (Fed), dünkü toplantısında, ısrarla uzun vadeli hedefin altında seyreden enflasyonun ortalama yüzde 2 olması için bir süre yüzde 2'nin biraz üzerinde enflasyona ulaşmayı hedefleyeceğini açıklarken, toplantıda, bu hedefin hangi seviyede olacağı belirsizliğini korudu.

ABD Merkez Bankası (Fed), dünkü toplantısında, beklentiler doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Fed'den yapılan açıklamada, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), uzun vadede "maksimum istihdam" ve "yüzde 2 oranında enflasyon" sağlamayı amaçladığı belirtildi.

Açıklamada, enflasyonun ısrarla uzun vadeli hedefin altında seyretmesiyle Komite'nin, enflasyonun zaman içinde ortalama yüzde 2 olması için bir süre yüzde 2'nin biraz üzerinde enflasyona ulaşmayı hedefleyeceği ve uzun vadeli enflasyon beklentilerinin yüzde 2'de sabitlenmiş durumda olduğu kaydedildi.

Yüzde 2'nin üzerindeki enflasyonun hangi seviyede olacağı ise belirsiz kaldı.


- "Enflasyon, 2021'in sonlarından itibaren yüzde 2'nin üzerine çıkacak"


Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyümenin önceki seviyelerine dönmesi ve işsizlik oranının yüzde 4,5 seviyelerine gerilemesiyle Fed'in en az 2021'in sonuna kadar ultra genişleyici para politikasında kalacağı öngörüsünde bulundu.

Levy, bütün bunlara rağmen enflasyon oranının vasat seviyelerde olması durumunda faizlerde artış olmayacağını kaydetti.

Enflasyonun Fed'in projeksiyonlarından biraz daha fazla olabileceğini ifade eden Levy, yoğun parasal ve mali teşviklerin daha güçlü bir büyüme sağlayacağını ve enflasyonun 2021'in sonlarından itibaren yüzde 2'nin üzerine çıkacağını söyledi.

Fed'in, para politikası strateji çerçevesinin güvenilir olduğunu yansıtmak için ifadelerini uyumlu hale getirdiğini aktaran Levy, bu para politikası stratejisinin Fed'in enflasyon ve istihdam amaçlarının yorumlanmasında Banka'ya önemli bir esneklik sağladığını kaydetti.

Levy, Fed'in, yüzde 2 enflasyon hedefinin aşılması durumunda bunun hangi seviye olduğu konusunda çok az işaret sunduğunu söyledi.


- "Fed'in hala çözüme kavuşturması gereken pürüzler var"


Moody's Analytics Direktörü Ryan Sweet de FOMC toplantısının "güvercin" bir toplantı olduğunu ileri sürdü.

Sweet, Fed'in, yüzde 2 olan enflasyon hedefinin aşılmasının hangi boyutta olabileceği ve zamanı konusunda belirsiz davrandığını ifade ederek, FOMC'nin, enflasyonun yüzde 2'yi ölçülü bir şekilde aşmasını planladığını ancak bu ölçünün muğlak olduğunu söyledi.

Fed'in, hala çözüme kavuşturması gereken pürüzler olduğunu, yüzde 2 enflasyon hedefinin kabul edilebilir bir şekilde aşılması durumunda bunun hangi seviye olduğunu tanımlamadığını aktaran Sweet, Fed'in yüzde 2,25 veya yüzde 2,5 seviyesinde enflasyon hedefleyebileceğini kaydetti.

Sweet, enflasyonun Fed'in hedeflerine doğru yaklaşabileceğini, bunun faizlerin artırılmasına sebep olmayacağını söyledi.

Fed'in varlık alımlarına değinen Sweet, Banka'nın bir sonraki parasal genişleme hamlesinin, varlık alımlarının artırılabileceği yönünde olduğunu belirtti.


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