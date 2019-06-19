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Federasyon'dan Fenerbahçe Beko'ya ceza

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off finalinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan serinin 5. maçında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratların 2018-2019 sezonunda altıncı kez gerçekleştirilmesinden dolayı Fenerbahçe Kulübüne, 1 deplasman müsabakasına seyircisinin alınmaması ve 15 bin lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:48
Federasyon'dan Fenerbahçe Beko'ya ceza

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko'ya 2 deplasman müsabakasını seyircisiz oynama cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamaya göre Disiplin Kurulu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off finalinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan serinin 5. maçında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratların 2018-2019 sezonunda altıncı kez gerçekleştirilmesinden dolayı Fenerbahçe Kulübüne, 1 deplasman müsabakasına seyircisinin alınmaması ve 15 bin lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.

11 bin lira anons cezası

Kurul, "müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkanını ortadan kaldırması" sureti ile üç anons yapılmasından dolayı sarı-lacivertli kulübün 11 bin 250 lira daha para cezası almasına karar verdi.

Aynı maçtaki seyirci olaylarının 2018-2019'da ikinci kez olmasından dolayı 25 bin lira para cezası alan Fenerbahçe Beko'ya, tribünlerden atılan cismin bir kişiyi yaralaması nedeniyle de 1 deplasman müsabakasına seyircisinin alınmaması ve 15 bin lira para cezası kesildi.

Çirkin ve kötü tezahürat ile seyirci olayları ihlalleri sebebiyle verilen cezaların toplanması suretiyle Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye, 2 deplasman müsabakasına taraftarlarının alınmaması ve 66 bin 250 lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Semih Özsoy'a hak mahrumiyeti cezası

Kurul, final serisinin 4. maçındaki hakaret ve saldırıları nedeniyle Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy'u ise toplam 45 gün hak mahrumiyeti ve 125 bin lira parayla cezalandırdı.

Anadolu Efes ise 5. maçtaki seyirci olaylarından dolayı 15 bin lira para cezası aldı.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 15:48
  1. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu
  2. Fenerbahçe Beko
  3. Anadolu Efes
  4. Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy
  5. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off finali

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