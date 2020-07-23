Federaller, belediye başkanını gazladı

ABD'nin Oregon eyaletinin Portland kentinde 'Black Lives Matter/BLM' (Siyahların hayatları değerlidir) hareketine destek için iki aydır süren protestolara Başkan Donald Trump'ın talimatıyla federal kuvvetlerin müdahale etmesi gerilimi artırdı. Federal ajanlar, protestocuların tarafını tuttuğunu sergileme çabasına giren Demokrat Partili Belediye Başkanı Ted Wheeler'ı da göz yaşartıcı gaza boğdu.

İki aydır federal mahkemeyi çeviren demir tellerin önünde protesto alanı kuran eylemcilerin yanına giden Belediye Başkanı Ted Wheeler da kalabalıkla birlikte federallerin gazlı müdahalesine uğradı.

İlk kez gazlandığını belirten Wheeler, kalabalıktan uzatılan koruyucu gözlüğü takıp su içerken afallamış gözüktü ve öksürdü. Buna rağmen protestocuların ön safını bırakmadı ve gaza maruz kalmaya devam etti. Bunun üzerine eylemi tırmandırıp alanda büyük bir ateş yakan protestoculara federaller gaz fişeği ve ses bombası yağdırdı. Kalabalığın içinde belediye başkanının da bulunduğunu bilip bilmedikleri ise netleşmedi.

Oregon'un en büyük şehrine federal ajanların konuşlandırılmasına muhalefet etmesine rağmen pek çok kesimin sert eleştirilerinin hedefinde bulunan Portland Belediye Başkanı, alana, geceyi federal ajanlarla çatışarak geçirmiş protestocuları moral destekle yeniden toparlamak için gitmişti.

İlkin "Siyahların hayatları değerlidir" diye bağırıp yumruğunu havaya kaldırdığında kısa bir süre alkışlanan Wheeler, ardından çok sayıda protestocudan küfürle karışık bağırış çağırış aldı.

Protestoculara 'Trump yönetiminin şehri işgaline karşı koymaya geldikleri için' teşekkür eden belediye başkanı, burada Portland direnişinin ön cephesini oluşturduklarını dile getirdi.

Ancak belediye meclisi üyeleri dahil pek çok Portland sakininin öfkesini yatıştıramadı.

İki aydır süren eylemleri bastırmak için federal ajanların konuşlanmasının öncesinde şehrin polis teşkilatı tarafından gazlanan protestocular, Wheeler'ı emrindeki yerel polisi dizginlemediği için eleştiriyor.

İş aleminin liderleri ise federal ajanların konuşlanmasına mahal bırakmadan protestoları bastırmadığı için Wheeler'ı kınıyor.

Dolayısıyla protesto alanındaki eylemciler "Ted'i gazla" yazılı pankartlar açmış vaziyetteydi.

Öğle saatlerinde alandan ayrılan belediye başkanının etrafı protestocular tarafından çevrildi ve kızgın bağırışlar yükseldi. İçlerinden biri Wheelar'a "Senin her gece burada olman lazımdı" diye bağırdı.