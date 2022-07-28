Fed'den sonra bir faiz artırımı kararı daha
FED’in faiz artırım hamlesinin ardından Hong Kong Özel İdari Bölgesinden de artırım kararı geldi. Bölge para otoritesi, dolara bağlı döviz kur rejimi nedeniyle aynı oranda faizleri artırdı.
ABD Merkez Bankası Fed’in gösterge faiz oranını 75 baz puan artırmasının ardından Hong Kong Özel İdari Bölgesinin merkez bankası niteliğindeki Hong Kong Para Otoritesi (HKMA) bir açıklama yaparak gösterge faiz oranını 75 baz puanlık artırımla yüzde 2.75'e çıkardı.
Hong Kong'un para birimi Hong Kong dolarının 1983'te ABD doları çıpasına bağlanmasından bu yana bölge, para politikasında Fed'in adımlarını aynen takip ediyor.
HKMA en son Mayıs ayında bölgede döviz kuruna müdahalede bulunmuştu.
Öte yandan Fed’in Haziran ve Temmuz aylarındaki iki adımda toplamda 150 baz puanlık faiz artırımı 1980’lerden bu yana bir ilk oldu. Şimdi 14-15 Eylül’de düzenlenecek sıradaki toplantı için 50 baz puanlık artırım fiyatlanıyor. Fed yıl sonunda yüzde 3,5 faiz oranını hedefliyor.