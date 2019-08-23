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Fedai Baran kimdir? Emine Bulut'u bıçaklayan Fedai Baran tutuklandı mı?

Tüm Türkiye’yi ayağa kaldıran eski koca Fedai Baran'ın dehşeti sonrası başta Twitter olmak üzere sosyal medya platformlarında Emine Bulut ismi en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Kırıkkale'de bir restaurantta eski eşi Fedai Baran ile bir araya gelen Emine Bulut'un yanında 10 yaşındaki kızı da vardı. Eski eşler arasında tartışma çıktı, Fedai Baran eski eşini gözü dönmüş bir şekilde defalarca bıçakladı. Kızının gözü önünde kanlar içinde kalan Emine Bulut'un "ölmek istemiyorum" feryadı yürekleri dağladı. Hastaneye kaldırılan Emine Bulut tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

23 Ağustos 2019 Cuma 11:57
Fedai Baran kimdir? Emine Bulut'u bıçaklayan Fedai Baran tutuklandı mı?

Tüm Türkiye’yi ayağa kaldıran eski koca Fedai Baran'ın dehşeti sonrası başta Twitter olmak üzere sosyal medya platformlarında Emine Bulut ismi en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Kırıkkale'de bir restaurantta eski eşi Fedai Baran ile bir araya gelen Emine Bulut'un yanında 10 yaşındaki kızı da vardı. Eski eşler arasında tartışma çıktı, Fedai Baran eski eşini gözü dönmüş bir şekilde defalarca bıçakladı. Kızının gözü önünde kanlar içinde kalan Emine Bulut'un "ölmek istemiyorum" feryadı yürekleri dağladı. Hastaneye kaldırılan Emine Bulut tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kadına şiddet bu kez Kırıkkale'de yüzünü gösterdi. 18 Ağustos'ta Menderec Caddesi'nde bir restaurantta eski eşi Fedai Baran ile bir araya gelen Emine Bulut'un yanında 10 yaşındaki kızı da vardı. Eski eşler arasında tartışma çıktı, Fedai Baran eski eşini gözü dönmüş bir şekilde defalarca bıçakladı. Kızının gözü önünde kanlar içinde kalan Emine Bulut'un "ölmek istemiyorum" feryadı yürekleri dağladı, talihsiz kız da "anne ne olur" ölme diyerek herkesi ağlattı. Kırıkkale'de bir kafede Fedai Baran, 4 yıl önce boşandığı Emine Bulut ve kızı F.B.B. ile bir araya geldi.

Cani bıçaklayıp kaçtı

Fedai Baran ile Emine Bulut arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce Fedai Baran eline aldığı ekmek bıçağıyla Emine Bulut'u, kızının gözü önünde yaraladı. Emine Bulut kanlar içinde yere yığılırken, Fedai Baran olay yerinden kaçtı.  F.B.B. ise olayın etkisiyle şoka girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Emine Bulut'u yaptıkları ilk müdahalenin ardından şıka giren kızı F.B.B. il birlikte Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Emine Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Emine Bulut'u bıçaklayıp öldüren Fedai Baran tutuklandı

Çalışma başlatan polis ekipleri, kısa sürede cinayet zanlısı Fedai Baran’ı, Bahşılı ilçesi girişinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Fedai Baran, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Fedai Baran kıskıvrak yakalandı

Öte yandan, Sulakyurt cezaevine gönderilen Fedai Baran’ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Eşi Emine Bulut'tan 4 yıl önce boşandığını kaydeden Fedai Baran'n ifadesinde, "Eski eşim ve çocuğumla lokantada bir araya geldik. Önce konuştuk. Ardından tekrar başka biri ile evlenip evlenmeyeceğini, böyle bir şey duyduğumu söyledim. Kendisi de bana evleneceğini beyan etti. Ardından çocuğumun velayet konusunu konuştuk. Ancak kendisi bana çocuğumun yanında hakaret etti, küfür etti. Ben de sinirlenerek sürekli yanımda gezdirdiğim bıçakla, önce karın kısmına vurdum. Ardından benim boğazıma sarılarak bağırmaya başladı, ben de vücudunun değişik bölgelerine bıçak vurup, lokantanın önünde bulunan taksiye binerek kaçtım. Burada polis ekipleri yakaladı" dediği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:57
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