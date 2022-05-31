FED yöneticisinden 50 baz puan mesajı

Fed Üyesi Christopher Waller’a göre ABD’de enflasyon Fed’in hedefine doğru yumuşayana kadar 50 baz puanlık faiz artışları seçenek olmaya devam etmeli.

Frankfurt’ta Pazartesi akşamı bir konuşma yapan Waller, “Birden fazla toplantı için 50 baz puanlık faiz artışlarını destekliyorum. Enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru indiğini görmeden 50 baz puan faiz artışını masadan kaldırmayacağım” değerlendirmesini yaptı.

ABD’de enflasyonun 40 yılın zirvesine çıkmasının ardından Fed bu ay faizi 50 baz puan artırmıştı. Fed, bilanço küçülmesine de Çarşamba günü aylık 47,5 milyar dolarlık azaltım ile başlayacak. Cuma günü açıklanan veriye göre Fed’in takip ettiği enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE price index) nisan ayında yıllık yüzde 6,3 artmıştı.

Fed tutanaklarında da 50 baz puan mesajı verilmişti

ABD Merkez Bankası Fed’in yetkilileri Mayıs ayının başında gerçekleştirdikleri Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında Haziran ve Temmuz aylarındaki toplantılarda da 50’şer baz puan faiz artırmaları gerektiği ve başlarda atılan sıkı adımların yılın kalan kısmında merkez bankasına esneklik kazandıracağı konusunda anlaşma sağladılar.

3-4 Mayıs tarihli FOMC toplantısının tutanaklarında, tüm üyelerin fiyat istikrarını yeniden sağlama konusunda “güçlü bağlılık ve kararlılık” sahibi olduğu vurgulanırken, faiz artırımları devam ederken finansal koşulları da dikkate alacakları belirtilmişti.

“Katılımcıların çoğu, önümüzdeki birkaç toplantıda hedef aralıkta 50 baz puanlık artışın uygun olacağına karar verdi” denilen tutanaklarda, bilanço küçültme sürecine yönelik ise “Bilanço küçültme riskleri konusunda, çok sayıda katılımcı finansal piyasa koşulları üzerinde beklenmeyen etkilerin oluşma potansiyelini not etti” denilmişti.