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Ekonomi FED sonrası dolarda son durum: Dolar bugün ne kadar?
Ekonomi

FED sonrası dolarda son durum: Dolar bugün ne kadar?

Fed'in 3 yılın ardından gelen faiz artırımı sonrası dolar yeni güne 14.63 liradan başladı

Yeniakit Publisher
2022-03-17 09:19:00 -
FED sonrası dolarda son durum: Dolar bugün ne kadar?

FED, dün akşam 3 yılın ardından faiz artırımına gitti. Politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0.25-0.50 aralığında çekti. Fed Başkanı Jerome Powell ise yaptığı açıklamada faiz artırımlarının sürmesinin uygun olduğunu ifade etti.

25 baz puanlık faiz artırımı piyasanın beklentisine paralel olarak yapıldı. Dolar dün karar öncesinde 14.67 liradan işlem görüyordu.

Dolar Ne Kadar?

Dolar yeni güne ise 14.63 liradan başladı.

Fed'in ardından bugün gözler saat 14.00'da TCMB'nin açıklayacağı faiz kararında olacak.

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