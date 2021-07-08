  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
WhatsApp arayüzünde değişim
Kırıkkale'de kamyonet refüje devrildi! 4 yaralı
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı açıklandı
Ekonomi Fed sonrası altında beklenmeyen gelişme! İşte son rakamlar
Ekonomi

Fed sonrası altında beklenmeyen gelişme! İşte son rakamlar

Altın fiyatları yaşadığı ani iniş ve çıkışlarla gündem olmayı sürdürüyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcı fark etmeksizin fiyatlardaki bu hareketliliği canlı ve güncel rakamlarla takip ediyor. Öte yandan gün içerisinde "Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" soruları yanıt arıyor. Altın fiyatlarından gelen son dakika verilerine göre; bugün sabah saatlerinde altının gram fiyatı hafif düşüşe geçti.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 09:13:00 -
Fed sonrası altında beklenmeyen gelişme! İşte son rakamlar

Kapalıçarşı altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği bugün de devam ediyor. Yatırımlarını bu yönde değerlendirmek isteyen vatandaşlar güncel ve canlı rakamları merak ediyor. Son günlerde anlık değişiklikler gözlemlenirken gram altın fiyatının 500 TL'nin altına düşmesi piyasaları oldukça hareketlendiriyor. Öte yandan cumhuriyet altını 3 bin 200 lira civarında işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 501,97

SATIŞ(TL) 502,08

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 812,00

SATIŞ(TL) 827,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.625,00

SATIŞ(TL) 1.655,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.244,00

SATIŞ(TL) 3.296,00

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay