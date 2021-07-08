Fed sonrası altında beklenmeyen gelişme! İşte son rakamlar
Altın fiyatları yaşadığı ani iniş ve çıkışlarla gündem olmayı sürdürüyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcı fark etmeksizin fiyatlardaki bu hareketliliği canlı ve güncel rakamlarla takip ediyor. Öte yandan gün içerisinde "Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" soruları yanıt arıyor. Altın fiyatlarından gelen son dakika verilerine göre; bugün sabah saatlerinde altının gram fiyatı hafif düşüşe geçti.
Kapalıçarşı altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği bugün de devam ediyor. Yatırımlarını bu yönde değerlendirmek isteyen vatandaşlar güncel ve canlı rakamları merak ediyor. Son günlerde anlık değişiklikler gözlemlenirken gram altın fiyatının 500 TL'nin altına düşmesi piyasaları oldukça hareketlendiriyor. Öte yandan cumhuriyet altını 3 bin 200 lira civarında işlem görüyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ(TL) 501,97
SATIŞ(TL) 502,08
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
ALIŞ(TL) 812,00
SATIŞ(TL) 827,00
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 1.625,00
SATIŞ(TL) 1.655,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 3.244,00
SATIŞ(TL) 3.296,00