Fed sonrası altında beklenmeyen gelişme! İşte son rakamlar

Altın fiyatları yaşadığı ani iniş ve çıkışlarla gündem olmayı sürdürüyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcı fark etmeksizin fiyatlardaki bu hareketliliği canlı ve güncel rakamlarla takip ediyor. Öte yandan gün içerisinde "Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" soruları yanıt arıyor. Altın fiyatlarından gelen son dakika verilerine göre; bugün sabah saatlerinde altının gram fiyatı hafif düşüşe geçti.