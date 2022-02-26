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Ekonomi FED piyasalardaki belirsizliğin kaynağı olarak o ülkeyi gösterdi
Ekonomi

FED piyasalardaki belirsizliğin kaynağı olarak o ülkeyi gösterdi

ABD Merkez Bankası (Fed), Kongre'ye sunduğu yarıyıllık raporda, Rusya-Ukrayna arasında yaşanan krizin küresel finans ve emtia piyasalarında belirsizliklere neden olduğunun altını çizdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 10:19:00 -
FED piyasalardaki belirsizliğin kaynağı olarak o ülkeyi gösterdi

Fed, Kongre’ye yarıyıllık para politikası raporunu sundu. Raporda, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) uzun vadeli hedefinin çok üzerinde süregelen yüksek enflasyon sebebiyle, faiz artışının yakın zamanda uygun olacağı yinelendi.

Kovid-19’un Omikron varyantı sebebiyle ekonomideki yavaşlamanın kısa sürmesinin beklendiği açıklanan raporda, tedarik darboğazlarının devam edebileceği vurgulandı.

Fed, Rusya-Ukrayna geriliminin etkilerine ilişkin olarak, “Rusya-Ukrayna durumuyla ilgili son jeopolitik gerilimler küresel finans ve emtia piyasalarında bir belirsizlik kaynağı.” ifadelerini kullandı.

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