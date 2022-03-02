FED martta faizi artıracak mı? FED Mart 2022 faiz kararı açıklandı mı? Dolar, altın fiyatını çıldırtacak açıklama!

Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki sunumu yayınlandı. Yayınlanan sunun sonunda FED'in mart ayıda faizleri artırıp artırmayacağına ilişkin bir yeşil ışık daha yandı.

Fed martta faizi artıracak mı?

Fed Başkanı Jerome Powell Mart ayında faiz artırımının uygun olduğunu ancak Ukrayna-Rusya krizinin ekonomik görünüm için belirsizlik oluşturduğunu söyledi. Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki sunumu yayınlandı. Powell Mart ayında faiz artırımının uygun olduğunu düşündüğünü söyledi.

Powell Ukrayna'daki savaşın ABD ekonomisine kısa vadeli etkilerinde yüksek belirsizlik olduğunu ve bölgedeki durumu yakından takip edeceklerini belirterek "Gelen veriler ve görünümdeki değişimi göz önünde bulundurarak tetikte olmalıyız" ifadesini kullandı. Powell istihdam piyasasının güçlü olduğunu ancak enflasyonun hedefin oldukça üzerinde seyrettiğini ifade etti. Powell bilanço küçülmesinin faiz artışının ardından başlayacağını dile getirdi. Fed 26-27 Ocak’ta gerçekleştirdiği toplantıda faiz oranlarını değiştirmeyerek yüzde 0 ile 0.25 arasında sabit tutmuştu.

Fed faiz toplantısı 2022 takvimi

Fed 25-26 Ocak 2022'yle yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi. Komitenin 8 kez toplanacağı biliniyor. İlk faiz artırımı yapılacak toplantısının ikinci toplantı olacağı yani 15-16 Mart 2022 tarihinde yapılacağı öngörülüyor. Fed üçüncü toplantısını ise mayıs ayında gerçekleştirecek. 3-4 Mayıs 2022'de toplanacak merkez bankası dördüncü toplantısını 14-15 Haziran 2022 tarihlerinde düzenleyecek. 26-27 Temmuz 2022'de beşinci toplantısını yapacak Fed'in altıncı toplantısı 20-21 Eylül, yedinci toplantısı 1-2 Kasım ve sekizinci toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.