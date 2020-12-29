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Ekonomi Fed küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi programının süresini uzattı
Ekonomi

Fed küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi programının süresini uzattı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 22:13:13 -
Fed küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi programının süresini uzattı

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla uygulamaya koyduğu küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi programının süresini 8 Ocak 2021'e uzattı.

Fed'den yapılan açıklamada, küçük ve orta ölçekli işletmelere destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen Ana Cadde Borç Verme Programı kapsamında kredileri işleme koymak ve finanse etmek için programın süresinde uzatmaya gidildiği belirtildi.

Açıklamada, daha önce 31 Aralık'ta sona ermesi öngörülen programın süresinin 8 Ocak 2021'e kadar uzatıldığı kaydedildi.


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