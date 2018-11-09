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FED kararı sonrası dolar yükselişe geçti

Dün gece Amerikan Merkez Bankası FED'in faizi sabit tutması sonrası yükselişe geçen dolar 5.46 seviyelerine kadar çıktı. Dolar yeni güne ise 5.47 seviyesinden başladı.

09 Kasım 2018 Cuma 10:06
FED kararı sonrası dolar yükselişe geçti

Hafta başında 5.30 sınırına kadar gerileyen dolar/TL kuru, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla başlatmış olduğu yükseliş eğilimini sürdürüyor.

Dün Fed'in sıkılaştırmacı duruşunu teyit ederek aralık ayında gidilebilecek bir faiz artırımı için zemin hazırlaması doların küresel bazda değer kazanmasına neden oldu. Dolarda genel değerlenmenin etkisiyle, yükseliş eğiliminde olan dolar/TL 5.47 civarında güne başladı.

Sabah ilk işlemlerde 5.4770 seviyesini gören dolar/TL'de işlemler saat 09:12'de 5.4680 seviyesinden gerçekleşiyordu. Aynı dakikalarda euro/TL 6.2030 seviyesindeydi.
Dolar/TL'de yükselişin devam etmesi halinde teknik açıdan 5.5170 ve 5.60 dirençlerinin tekrar gündeme gelebileceğini vurgulayan analistler, kurun olası geri çekilmelerinde 5.45, aşağı sarkması durumunda ise 5.37 seviyesinin destek olarak takip edileceğini kaydediyor.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 10:06
  1. Dolar
  2. FED
  3. Amerikan Merkez Bankası

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