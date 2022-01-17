FED faiz kararı nedir? Ekonomiyi yakından takip edenlerin gözü kulağı FED toplantısında. Peki, FED toplantısı ne zaman yapılacak? FED faiz kararı indirilirse dolar nasıl etkilenir?

FED faizi indirirse dolar ne olur?

FED toplantısı 25-26 Ocak tarihinde yapılacak. FED Ocak ayı faiz kararı ise 26 Ocak Perşembe günü akşamı FED Başkanı Powell tarafından ilan edilecek.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 20 Ocak Perşembe günü gerçekleşecek. Faiz kararı da aynı gün saat 14.00'te açıklanacak. Merkez Bankası 2021 Aralık ayında Politika Faizini 1 baz puan indirdi. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15’ten yüzde 14’e indirilmesine karar vermiştir.

Söz konusu iki toplantının ardından yapılacak olan açıklamalar dolar ve altın fiyatlarını yakından etkiliyor.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yaptığı açıklamada, "Bu hafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararına piyasalar odaklandı. İç piyasalarda geniş bir bant aralığı yok. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın faiz kararı ve Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı direk dolar/TL kuru üzerinde ve TL’nin performansı açısından oldukça önemli" dedi.

Memiş, "Muhtemelen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, FED’i görmek isteyecektir. FED’in faiz kararı veya para politikası muhtemelen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın yeniden bir reaksiyon almamasına neden olabilir. Ben pas geçeceğini tahmin ediyorum. O yüzden de dolar/TL kurunda bir miktar geri çekilmenin Perşembe günü ve sonrasında da devam edeceğini tahmin ediyorum" diye konuştu.

FED 2022 yılında 8 toplantı yapacak işte toplantı tarihleri;

2022 Ocak FED toplantı tarihi 25 – 26 Ocak FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mart FED toplantı tarihi 15 – 16 Mart FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Kasım FED toplantı tarihi 1 – 2 Kasım FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Aralık FED toplantı tarihi 13 – 14 Aralık FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)