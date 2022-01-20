Dünyanın gözü kulağı Amerikan Merkez Bankası bir diğer adıyla FED’in faiz kararında. Peki, FED faiz kararı nedir?

FED faizi düşürürse dolar ne olur?

FED toplantısı 25-26 Ocak tarihinde yapılacak. FED Ocak ayı faiz kararı ise 26 Ocak Perşembe günü akşamı FED Başkanı Powell tarafından ilan edilecek.

FED kararları dolar ve altını yakından ilgilendiriyor. Uzmanlar, FED faiz artışına giderse doların yükselişe geçeceğini altında ise düşüş gözleneceğini belirtiyor. Bu sebeple gözler FED kararında.

FED 2022 yılında 8 toplantı yapacak işte toplantı tarihleri;

2022 Ocak FED toplantı tarihi 25 – 26 Ocak FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mart FED toplantı tarihi 15 – 16 Mart FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Kasım FED toplantı tarihi 1 – 2 Kasım FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Aralık FED toplantı tarihi 13 – 14 Aralık FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14'te sabit bıraktı.

Merkez bankalarının destekleyici parasal duruşlarını sürdürdüğü, varlık alım programlarına devam ettiği vurgulanan duyuruda, "Kapasite kullanım seviyeleri ve diğer öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin, dış talebin de olumlu etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, cari işlemler dengesinin 2022 yılında fazla vermesi öngörülmektedir. Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmekte, bu bağlamda ticari ve bireysel krediler yakından takip edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.