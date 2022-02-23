FED faiz toplantısı ne zaman? Fed mart faiz kararını ne zaman açıklayacak?

Amerika Merkez Bankası FED'in 2022 mart ayı faiz kararının açıklanmasına sayılı günler kaldı. Tüm dünyanın gözü FED'in vereceği faiz kararıyla birlikte dolardaki hareketlilikte olacak. Fed'in bu yıl 5 faiz artırımına gitmesi beklentisini ortaya koyan Goldman Sachs, ocak ayı enflasyon rakamları sonrası bu beklentisini 7'ye çıkardı. Yılın ilk toplantısını ocak ayı sonunda yapan ve politika faizini sabit bırakan Fed, mart ayı toplantısı için geri sayım sürüyor. Rusya’nın Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıma kararı sonrası dünya piyasaları diken üstündü. Dolar, altın fiyatları yeniden yükselişe geçerken, piyasalarda asıl depremin fed mart faiz kararı sonrası yaşayacak. Peki Fed mart faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed mart ayında ne zaman toplanacak?

Fed 2022 mart faiz toplantısı ne zaman?

FED faiz toplantısı 15-16 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. FED faiz kararı 16 Mart saat 21:00 itibari ile açıklanması bekleniyor.

Fed faizi artırırsa ne olur?

Fed’in olası bir faiz artışı gelişmekte olan piyasalar başta olmak üzere dünya piyasalarını derinden etkileyecek. Fed’in faiz artırımı doların değerinin artması ve büyümenin yavaşlamasını beraberinde getirebileceği düşünülüyor. Bu nedenle Fed kararları piyasalar tarafından endişe ile takip ediliyor.

ABD'de yıllık enflasyonun ocakta yüzde 7,5 ile 1982'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkmasının ardından değerlendirme yapan Jan Hatzius liderliğindeki Goldman Sachs ekonomistleri Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bu yıl yapacağı 7 toplantının hepsinde faizi 25'er baz puan artıracağını tahmin etti.