Fed faiz kararını resmen açıkladı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed faiz kararını duyurdu.

ABD Merkez Bankası Fed faizi yüzde 2.50 seviyesinde sabit tuttu. ABD Merkez Bankası Fed kritik faiz kararını duyurdu. Fed faizi değiştirmeyerek yüzde 2.50 seviyesinde tuttu. Ayrıntılar geliyor...

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