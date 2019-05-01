Fed faiz kararını resmen açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed faiz kararını duyurdu.
01 Mayıs 2019 Çarşamba 21:05
ABD Merkez Bankası Fed faizi yüzde 2.50 seviyesinde sabit tuttu.
ABD Merkez Bankası Fed kritik faiz kararını duyurdu. Fed faizi değiştirmeyerek yüzde 2.50 seviyesinde tuttu.
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