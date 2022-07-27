Fed faiz kararı sonucu ne oldu? Fed faiz kararı Temmuz 2022 ne oldu?

ABD ve AB ekonomilerinde resesyon endişeleri büyüyor. Tam bu ortamda Avrupa Merkez Bankası 11 yıl aradan sonra faiz artırıma gitti. Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırımına odaklandı. Fed'den 75 baz puan faiz artışı beklenirken Jerome Powell'ın sözlü yönlendirmeleri de merak ediliyor.

Piyasaların Fed heyecanı başladı. Bugün faiz kararını açıklayacak olan Fed'den 75 baz puanlık faiz artışı bekleniyor. ABD'de 40 yılın en yüksek enflasyon rakamlarına erişilmesinin ardından talebi yavaşlatmak için faiz artırımı silahını kullanan Fed şu an için hedefine ulaşamadı. Fed son toplantısında 75 baz puanlık faiz artışı yapmış ve faizi 1,75'e yükseltmişti.

Fed faiz kararı ne olur?

ABD Merkez Bankası (FED), tüm dünyanın merakla beklediği faiz kararını 27 Temmuz saat 21.00'de açıkladı. Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Buna göre Fed, 75 baz puanlık faiz artışına gitti. ABD merkez bankası fonlama faiz aralığını %2,25 - %2,50 olarak değiştirdi.

Fed'in faiz artırımı doları nasıl etkiler?

Fed'in faiz artış hamlelerini hızlanmasının ekonomiyi yavaşlatacağı ve doları diğer varlıklar karşısında güçlendireceği düşünülüyor. Geçtiğimiz faiz artışlarının ardından ABD doları diğer para birimleri ve altın gibi varlıklar karşısında değer kazanırken borsa ve kripto gibi riskli varlıklar da hem ABD tahvillerinin hem de doların güçlenmesiyle gerilemişti.