FED faiz kararı piyasaları derinden sarstı! Necmettin Batırel yorumladı: 2 aya kalmaz patlar, bunun etkisi 5 yıl sürer

Amerikan Merkez Bankası (Fed) 5’inci kez faiz artırımına giderek dünya ekonomilerinde fırtınalar estirdi. Özellikle Euro’da ciddi kayıplar yaşanırken altında da dikkat çekici düşüşler mevcut. Öte yandan Dolar/TL kuru kritik seviye olan 18.35’i aştı. Peki Fed faiz artırımına giderek ne yapmak istiyor? TGRT Haber’de Cem Küçük ile Günaydın Türkiye Programında Türkiye Gazetesi ekonomi yazarı Necmettin Batırel, Fed’in kötü bir imtihan verdiğini belirterek “ABD ekonomisi küçüldü. Siyasi, sosyal ve ekonomik kriziler patlak veriyor. Bu süreç 5 yıl sürer” dedi.

FED KÖTÜ İMTİHAN VERDİ, TÜRKİYE DOĞRUSUNU YAPTI

‘Fed enflasyonun artacağını hesaplamada gecikerek yanlış yaptı” diyen Batırel, bu yüzden karar almakta da geciktiğinin altını çizerek “Küçük faiz artırımları ile ilerleyebilirdi. Fed kötü bir imtihan verdi. Bütün dünyayı peşinden sürükledi” dedi. Fed’in faizleri artırma nedenlerini Batırel şöyle açıkladı: “Faizler artınca borçların ödenmesi erteleniyor. Öte yandan yüksek faizden dolayı vatandaş parasını bankada tutuyor. Böylece dolaşımdaki para azalıyor ve enflasyon düşüyor. Bu hastayı yatağa bağlamaktır. ABDekonomisi küçülüyor, tüm dünya sıkıntı içine girdi. AB’deki şirketler tek tek kapanmaya başladı. Türkiye faiz arttırmamakla doğrusunu yapıyor.”

TOKİ PROJESİ EKONOMİYE DOPİNG OLACAK

ABD ekonomisindeki küçülmenin etkilerinin 5 yıl süreceğini belirten Batırel, AB’de siyasi ve toplumsal krizilerin başladığını söyledi. 2-3 ay içinde insanların sokağa çıkacağını belirten Batırel, “İngiltere çalışmayı 4 güne indirdi. Türkiye’de tam tersi bir tablo var, fabrikalar yetişemiyor” ifadelerini kullandı. TOKİ sosyal konut projesinin ekonomiye doping olduğunu söyleyen Batırel, “İnşaat sektörü 250 sektörü birden peşinden sürüklüyor. Büyük bir cesaretle bu işe girişildi” dedi.

Bu hafta piyasalarda faiz kararı fırtınası esiyor. Başta Fed olmak üzere dünyada 25 merkez bankası faiz kararı verecek. Haliyle vatandaşın gündeminde “Peki altın daha düşecek mi?”, “Dolar kaç olacak?” soruları yer alıyor. “Gümüş atından pozitif ayrışacak” diyen finans analisti İslam Memiş, altın yatırımcısına kritik uyarılarda bulunarak “950 TL’ye düşebilir” dedi.



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