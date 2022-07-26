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Ekonomi FED faiz kararı ne zaman hangi gün açıklanacak?
Ekonomi

FED faiz kararı ne zaman hangi gün açıklanacak?

FED temmuz ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası'nın (FED) temmuz ayı faiz kararı merak ediliyor. Peki, FED faiz kararını ne zaman açıklayacak? FED toplantısı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-07-26 22:00:00 -
FED faiz kararı ne zaman hangi gün açıklanacak?

Uluslarla arası piyasaları yakından takip edenler ABD Merkez Bankası'nın (FED) temmuz ayı toplantısının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, FED faiz kararı ne oldu?

FED faiz kararı ne zaman hangi gün açıklanacak?

FED temmuz ayı toplantısı 26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Fed faiz kararının 27 Temmuz Çarşamba akşamı 21.00'de açıklanması bekleniyor. FED Temmuz ayı toplantısında beklentilere göre 75 baz puanlık faiz artırımına gidecek.

Fed haziran ayında faizleri 0,75 baz puan artırarak yüzde 1.75'e yükseltti. Böylece son 28 yılın en yüksek faiz artışına gidildi.

 

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