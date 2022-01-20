FED faiz kararı geri sayım! Fed 2022 Ocak kararı ne zaman? Fed faiz attırır mı, indirir mi, sabit mi bırakır?

Fed Başkanı Jerome Powell, kısa süre önce yaptığı bir konuşmada "koronavirüs dalgalanmalarına rağmen işlerliğini koruyan bir ekonomi" gördüğünü belirtmişti. ABD’de de açıklanan aralık ayı enflasyonu rekor sevilelerce çıkmıştı. ABD hem yüksek enflasyon her omicron varyantı ile mücadele ederken, dünyanın gözü kulağı FED’in açıklayacağı ocak ayına ilişkin faiz kararında.

FED 2022 Ocak toplantısı ne zaman?

FED'in 2022 yılında yapacağı toplantı Ocak ayının sonunda yapılacak. Yer alan bilgiye göre 2022 Ocak FED toplantı tarihi 25 – 26 Ocak tarihlerinde.

Fed faiz attırır mı, indirir mi, sabit mi bırakır?

Bazı Fed yetkilileri, Aralık'ta yaklaşık 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyonu kontrol altına almak amacıyla ve işgücü arzının azalmasını göz önüne alarak yakın zamanda faiz artırımlarına gidileceğinin sinyalini vermişti. Reuters tarafından 12-19 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen anketteki tahminler, Fed'in Mart ayından itibaren yıl sonuna kadar politika faizini üç defa artırarak yüzde 0.75-1 seviyesine yükselteceğine işaret etti.

Fed faiz arttırırsa ne olur?

Fed'in olası bir faiz artışı gelişmekte olan piyasalar başta olmak üzere dünya piyasalarını derinden etkileyecek. Fed'in faiz artırımı doların değerinin artması ve büyümenin yavaşlamasını beraberinde getirebileceği düşünülüyor. Bu nedenle Fed kararları piyasalar tarafından endişe ile takip ediliyor. Aralık ayında yapılan bir önceki ankette sadece iki faiz artırımı tahmin ediliyordu. Ankete katılan 86 analistten 40'ı ise, Fed'in piyasalardaki mevcut fiyatlamaya paralel olarak bu yıl en az dört kez faiz artırımı gerçekleştireceğini öngördü.

Faiz sabit kalırsa dolar düşer

Altın ve para uzmanı İslam Memiş, Merkez Bankası faiz açıklaması öncesi yaptığı paylaşımda hem Merkez Bankası hem de Fed’in faiz kararına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Merkez Bankasının kararı sonrası altın fiyatların seyrine ilişkin de konuşan İslam Memiş, faizin sabit tutulmasıyla birlikte gram altın fiyatının 750 TL’ye kadar gerileceğini söyledi. İşte İslam Memiş’in Merkez Bankası faiz kararı açıklanmadana önceki paylaşımı: “Peki Merkez Bankası faizleri pas geçerse ne olur; 13 TL seviyesinin altına bir sarkma olabilir. 13 TL seviyesinin altında 12,60 ve 12,20 TL seviyelerini söylüyorum bu rakamlar benim için sürpriz olmaz.

Faiz kararı sonrası bir haftalık süre 25 Ocak’a kadar 13 TL seviyesinin altına sarkma ihtimalini çok kuvvetli görüyorum. Dolar kuruyla beraber diğer yabancı para birimleri de düşecektir.

Gram altın/ TL fiyatı 794 TL. Doların bu kadar gerilemesi ama ONS altının tekrar 1840 dolar seviyesine yükselmesi, kritik direnç seviyesi olan 1830 dolar seviyesini kırması ile 1840 dolarak yükseldi. 1850-1857 bant aralığı çok önemli. Bu seviyelerden tekrar sert bir satış gelebilir. 1830 dolar seviyesinin altına sert bir şekilde sarkmasını bekliyorum.

Altının ons fiyatını Fed toplantısına kadar 1790-1830 dolar aralığında bekliyor olacağım. Dün altının ons fiyatında yaşanan yukarı yönlü fiyatlamaların sebebi şuydu; ABD’nin Ukrayna-Rusya gerginliği ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar. Merkez Bankası faizleri pas geçer ve dolar 13 TL’nin altına sarkarsa gram altın/TL’de 750 TL seviyeleri gündeme gelir ama bu kademeli olur. Bir anda 50 TL düşmez, önce Gram altın/TL 770 TL sonra 750 TL.”