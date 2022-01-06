Fed faiz kararı 2022 ne zaman? Fed Ocak 2022 kararını ne zaman açıklayacak?
Ekonomiyi yakından takip eden ABD Merkez Bankası (FED) toplantılarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, FED kararı ne zaman açıklanacak? FED Ocak ayı kararı ne oldu?
Pek çok kişi ABD Merkez Bankası'nın (FED) ocak ayında yapacağı toplantının tarihi araştırmaya başladı. Peki, Ocak 2022 FED kararı ne zaman açıklanacak?
Fed faiz kararı 2022 ne zaman? Fed Ocak 2022 kararını ne zaman açıklayacak?
Yatırımcıların gözü kulağı FED'in ocak ayı toplantısında. FED aralık ayında beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık varlık alım programında 30 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurdu. Peki, ocak ayı kararı ne zaman açıklanır? FED toplantısı 25-26 Ocak tarihinde yapılacak.
FED 2022 yılında 8 toplantı yapacak işte toplantı tarihleri;
2022 Ocak FED toplantı tarihi 25 – 26 Ocak FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
2022 Mart FED toplantı tarihi 15 – 16 Mart FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
2022 Kasım FED toplantı tarihi 1 – 2 Kasım FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
2022 Aralık FED toplantı tarihi 13 – 14 Aralık FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)