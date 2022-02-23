FED faiz artırımına giderse altın ne olur? FED faiz artırırsa altın çıkar mı, yükselir mi?

FED yılın ilk faiz kararı 25-26 Ocak tarihlerinde yapılan toplantı sonra açıklamıştı. Fed faizlerde değişikliğe gitmeyerek, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakmıştı. ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) mart ayın toplantısı 15-16 Mart tarihlerinde yapılacak. Toplantı sonrası faiz kararı Türkiye saati ile 22:00'de açıklanacak. ABD Merkez Bankası üçüncü toplantı ise 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.

FED faiz artırımına giderse altın ne olur?

Fed'in mart ayı toplantısı sonrasında mayıs ayına kadar faiz artırımına gideceği yönünde beklentiler ons altın fiyatlarının güç kazanmakta zorlanmasına yol açıyor. Fed'in faiz artırımları altın fiyatını artırabilir çünkü yüksek faiz ortamında borsalar düşüş eğilimi gösteriyor. Hisse senetleri Fed'in sıkılaşma dönemlerinde gerilerken, portföylerin çeşitlendirmesi için altın yatırım talebi artıyor.

Finans piyasaları araştırma şirketi Zeal LLC’nin kurucusu Adam Hamilton, “Fed faiz artırımı döngüleri altın için bir tehdit oluşturmuyor, çünkü 1971’den bu yana şahit olduğumuz faiz artışı döngülerinin bazılarında altın güçlü kazançlar elde etti. Yükselen oranlar borsalara satış getirip altını talebini körükleyebilir” dedi.