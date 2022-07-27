FED bombası patlıyor! İslam Memiş 'panik yapmayın' dedi uyardı altın, dolar, kripto parada ne olur?

Fed, piyasaları ve doları nasıl etkileyecek, Kripto para piyasalarında toparlanma olacak mı, elimizdeki TL ile ne yapmalıyız? İslam Memiş, tv100'de kaleme aldığı yazısında yatırımcıya önemli mesajlar verdi ve şunları söyledi:

-Bu akşam Amerika Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıklayacak.Piyasaların genel beklentisi Fed’in Temmuz toplantısında 75 baz puan faiz artıracağı yönünde. Piyasalar, Fed’in 75 baz puanlık faiz artışını yüzde yüz fiyatladı.

-Fed öncesi piyasalarda karışık seyrin korunduğunu gözlemliyoruz. Peki bugün ve yarın küresel piyasalarda neler yaşanabilir? Fed’in faiz artışı beklendiği gibi olur sürpriz yaşanmazsa, dolar endeksinde tekrar gerileme, emtia ve kripto para piyasalarında tekrar toparlanma mümkün olabilir.

-Dolar endeksinde 105-109 seviyesi geçerliliğini koruyor. Bu sefer Fed sonrasına odaklanacağız. Yani, Fed beklentisi önceden satın alındığı için Fed kararı sonrasına yarına da dikkat etmek gerek. Çünkü ABD’de büyüme rakamı açıklanacak. Bu veri de oldukça önemli.

-Benim beklentim borsa, altın, gümüş, kripto paralarda tekrar bir toparlanma yönünde. Altının ons fiyatında 1.760-1.800 dolar direnci, gümüşün ons fiyatında 20-21 dolar aralığı, bitcoin de 24-27 bin dolar aralığı test edilebilir.

-Dolar/TL kurundan 3 haftadır uzak durmayı tercih ettiğimden dolayı, dolar karşısında manipüle edilmiş tüm ensturmanların önü açılabilir.

-Bugün ve yarın piyasalar geniş bant aralığında dalgalanabilir. Korku ve panik ile işlem yapmamalı. Döviz kurları, yeterince yükseldi, bu tarafa dikkat etmek gerek. Kısa vadede kazançlı görmüyorum.

-Ama derseniz ki elimdeki dolar ile parite işlemi ile altın, gümüş, euro, sterline yönetim ona varım. TL ile bir şey alsam olur mu? Bir sonra ki treni beklemekte fayda var...