Fed bir sonraki faiz kararını ne zaman açıklayacak? Fed haziran faiz toplantısı ne zaman?

En sonki yapılan ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizinde 50 baz puan artışa gitti ve yüzde 0,75-1.00 aralığına yükseltti. Dünya piyasasını yakından ilgilendiren FED faiz kararı toplantısı ne zaman? Ocak, Mart, Mayıs ayı toplantılarını gerçekleştiren FED şimdi de haziran ayına ilişkin toplantıya hazırlanıyor. Küresel piyasaların pür dikkat takip ettiği Fed faiz toplantı sonuçları hem dolar kuru ham de altın fiyatlarının yönünü belirleyecek. Peki Fed haziran toplantısını ne zaman yapacak? Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Fed haziran toplantısını ne zaman yapacak?

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran tarihlerinde yapılacak.

FED haziran faiz kararın ne olur?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in ana görevinin enflasyonu yeniden kontrol altına almak olduğunu söyledi.

Fiyat istikrarını ekonominin "temel taşı" olarak tanımlayan Powell, Fed'in yumuşak bir iniş yapıp yapamayacağının Fed'in kontrolünde olmayan faktörlere de bağlı olduğunu vurguladı.

2022 Fed faiz toplantıları ne zaman?

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)