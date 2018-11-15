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Fed Başkanı Powell'den "her toplantı canlı olacak" açıklaması

ABDMerkez Bankası Başkanı Powell, Amerikan ekonomisinin küresel büyümenin yavaşlamasına karşın iyi durumda olduğunu belirtti.

15 Kasım 2018 Perşembe 08:03
Fed Başkanı Powell'den "her toplantı canlı olacak" açıklaması

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Dallas kentinde düzenlenen "Global Perspektifler" başlıklı panelde, Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan'ın ülke ekonomisine ve para politikasına yönelik sorularını yanıtladı.

ABD ekonomisinin mevcut performansından mutluluk duyduğunu belirten Powell, büyümenin güçlü ve enflasyonun düşük olduğuna işaret ederek, "Fed'in amacı işsizlik ve enflasyonu mümkün olduğunca düşük uzun süre düşük tutmak." ifadesini kullandı.

Powell, bankanın para politikasını bu amaca uygun şekilde ayarlamaya devam edeceğini dile getirerek, gelecek sene her iki toplantıda bir yerine tüm politika toplantılarının ardından basın konferansı düzenleneceğini aktardı.

Piyasaların bu değişiklikle Fed'in her toplantısında faiz artırma olasılığı bulunmasına zamanla alışacağını kaydeden Powell, "Gelecek yılki bütün toplantılar faiz artırma ihtimali açısından canlı olacak, buna şüphe yok." diye konuştu.

Öte yandan, küresel büyümenin yavaşlamasını "endişe verici" olarak nitelendiren Powell, "Bizim görevimiz ABD'de istikrarlı fiyat, tam istihdam ve finansal istikrar şartlarını sağlamak ancak dünya genelinde ne olduğu da gerçekten önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 08:03
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