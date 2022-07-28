Fed Başkanı Powell faiz kararı sonrası sinyali verdi

Fed Başkanı Powell, Fed'in politika faizini 75 baz puan artırmasının ardından basın toplantısı düzenledi. Enflasyonu düşürme taahhütlerini yineleyen Powell, bunun için süratle hareket ettiklerini, hem ihtiyaç olan araçlara hem de fiyat istikrarını yeniden sağlamak için gereken kararlılığa sahip olduklarını vurguladı. Powell, ekonominin son iki buçuk yılda çok şey yaşadığını ve dirençli olduğunu kanıtladığını belirterek, "Herkese fayda sağlayan güçlü bir iş gücü piyasası koşullarına sahip olmak istiyorsak, enflasyonu yüzde 2 hedefimize indirmemiz şart." dedi.

"Enflasyon çok yüksek"

İş gücü piyasasının aşırı derecede sıkı ve enflasyonun çok yüksek olduğuna dikkati çeken Powell, bu çerçevede Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) politika faizini 75 baz puan artırdığını ve devam eden artışların uygun olacağının tahmin edildiğini kaydetti.

"Harcamalar düşebilir"

Powell, son harcama ve üretim göstergelerinin yumuşadığına dikkati çekerek, "Tüketici harcamalarındaki artış, kısmen düşük harcanabilir reel gelir ve daha sıkı finansal koşullar nedeniyle önemli ölçüde yavaşladı." diye konuştu. İş gücü talebinin çok güçlü olduğuna işaret eden Powell, iş gücü piyasasının devam eden gücünün talebin sağlam kalmaya devam ettiğini gösterdiğini aktardı.

"Enflasyon hedefi yüzde 2"

Powell, enflasyonun uzun vadeli yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde kalmaya devam ettiğini belirterek, "Genel ekonomik faaliyetteki son yavaşlamaya rağmen, toplam talebin güçlü kalmaya devam ettiği, arz kısıtlarının beklenenden daha büyük ve daha uzun sürdüğü ve fiyat baskılarının geniş bir mal ve hizmet yelpazesinde belirgin olduğu görülüyor." değerlendirmesinde bulundu. Fed Başkanı Powell, bazı emtia fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşe rağmen ham petrol ve diğer emtia fiyatlarında Ukrayna'daki savaştan kaynaklanan artışın benzin ve gıda fiyatlarını artırarak enflasyon üzerinde yukarı yönlü ek baskı yarattığını kaydetti. Yüksek enflasyonun önemli zorluklar getirdiğinin farkında olduklarını belirten Powell, yüksek enflasyonun oluşturduğu risklere karşı son derece dikkatli olduklarını ve enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürmeye büyük önem verdiklerini bildirdi.

Powell, faiz artırımının yanı sıra para politikası duruşunu sağlamlaştırmada önemli bir rol oynayan bankanın bilançosunun boyutunu önemli ölçüte küçültme sürecine devam ettiklerini dile getirdi. Gelecek aylarda enflasyonun düştüğüne dair ikna edici kanıtlar arayacaklarını belirten Powell, faiz artışlarının hızının gelen verilere ve ekonominin gelişen görünümüne bağlı olmaya devam edeceğini vurguladı. Powell, "Gelecek toplantımızda alışılmadık derecede büyük bir artış daha uygun olsa da bu, şimdi ve o zaman arasında aldığımız verilere bağlı olacak bir karar." dedi.

"Daha büyük hamle yaparız"

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Powell, toplantıda daha güçlü bir faiz artışının gündeme gelip gelmediğine ilişkin bir soru üzerine, veriler ışığında 75 baz puanlık bir artışın doğru büyüklük olduğuna karar verdiklerini dile getirdi. Powell, "Komite uygun olduğu sonucuna varırsa, bugün yaptığımızdan daha büyük bir hamle yapmaktan çekinmeyiz." dedi. Fed Başkanı Powell, enflasyon hayal kırıklığı yaratmaya devam ederse daha agresif hareket etmeye hazır olduklarını defalarca söylediklerini hatırlattı.

"Resesyon yok"

Ekonominin resesyona girip girmediğine ilişkin sorulara ise Powell, "ABD ekonomisinin şu anda resesyonda olduğunu düşünmüyorum." yanıtını verdi. Powell, büyümenin bu yıl yavaşlayacağını belirterek, enflasyonu düşürmeye odaklandıklarını aktardı. Jerome Powell, ekonomide "yumuşak inişe" giden yolun açıkça daraldığını ve daha da daralabileceğini aktardı.