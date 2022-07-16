Fed 100 baz puan artırırsa ne olur? Fed’in 100 baz puan artırması ne anlama geliyor?
ABD haziran ayı enflasyonu piyasa beklentilerinin de üzerinde çıkarak yüzde 9,1 oranında gerçekleşti ve böylelikle 41 yılın zirvesini yeniledi. Enflasyon ile mücadele Fed) izleyeceği sıkılaşma politikasında yön belirleyici olduğundan Fed’in temmuz faiz kararı bir hayli merak konusu. Beklentilere göre Fed faiz konusunda daha da şahinleşerek 75 baz puanı 100 baza çıkaracak. Peki Fed 100 baz puan faiz artışına giderse ne olur? Fed’in 100 baz puan artırması ne anlama gelir, geliyor?
ABD Merkez Bankası yani Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 26-27 Temmuz tarihinde gerçekleşecek. Fed'in temmuz ayı toplantısında ve eylül ayında yapılacak olan toplantıda 75 baz puan faiz artışına kesin gözüyle bakılırken; rekor enflasyon verisi sonrası temmuz ayında 100 baz puan faiz artışı konuşulmaya başlandı.
Fed 100 baz puan artıracak mı?
Fed’in sıkılaşma politikası dünyada doları güçlendirirken; ABD tahvil faizlerini yükseltiyor. Ters korelasyon etkisiyle de altın fiyatlarını baskılıyor. Para piyasalarında bankanın temmuz toplantısında yüzde 80 ihtimalle 100 baz puan faiz artıracağı fiyatlanmaya başladı. Fiyatlamalar Fed'in eylül toplantısında ise yüzde 80 ihtimalle 75 baz puan faiz artışı yapmasının beklendiğini gösteriyor.
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, haziran ayı enflasyon raporunun enflasyonun olumlu yönde hareket etmediğini gösterdiğini belirtti. Enflasyonun artmaya devam etmesinin endişe kaynağı olduğunu kaydeden Bostic, temmuz ayında 100 baz puanlık faiz artırımı olasılığının sorulması üzerine "her şey oyun dahilinde" yanıtını verdi.