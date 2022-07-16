Fed 100 baz puan artırırsa ne olur? Fed’in 100 baz puan artırması ne anlama geliyor?

ABD haziran ayı enflasyonu piyasa beklentilerinin de üzerinde çıkarak yüzde 9,1 oranında gerçekleşti ve böylelikle 41 yılın zirvesini yeniledi. Enflasyon ile mücadele Fed) izleyeceği sıkılaşma politikasında yön belirleyici olduğundan Fed’in temmuz faiz kararı bir hayli merak konusu. Beklentilere göre Fed faiz konusunda daha da şahinleşerek 75 baz puanı 100 baza çıkaracak. Peki Fed 100 baz puan faiz artışına giderse ne olur? Fed’in 100 baz puan artırması ne anlama gelir, geliyor?