  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Feci yangın! 3 yaşındaki çocuk öldü, annesi yaralı kurtarıldı
Yerel

Feci yangın! 3 yaşındaki çocuk öldü, annesi yaralı kurtarıldı

Şanlıurfa'da bir evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, oğlunu kurtarmaya çalışan anne ise yaralı olarak evden çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 15:59:00 - 2020-12-12 16:02:19
Feci yangın! 3 yaşındaki çocuk öldü, annesi yaralı kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, yangın, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi, Batıkent Mahallesi, Çırdaklıkaya Bulvarında bulunan apartmanın 6. katındaki dairede çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.

Alevlerin sardığı evde kalan 3 yaşındaki Miray Karakeçili, hayatını kaybederken, onu kurtarmaya çalışan anne Havva Karakeçili ise yaralandı. Anne Karakeçili, hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yapılan incelemenin ardından çocuğun cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Adres sistemi kökten değişiyor! Artık adresler böyle olacak
Gündem

Adres sistemi kökten değişiyor! Artık adresler böyle olacak

Kargo ve gönderilerin adresi bulamaması ve geri dönmemesi artık tarih oluyor. Adres sistemi baştan aşağıya değişiyor. Artık herkesin 9 hanel..
Dünya bir sonraki kareyi konuşuyor! Görüntüler sosyal medyanın dilinde
Dünya

Dünya bir sonraki kareyi konuşuyor! Görüntüler sosyal medyanın dilinde

Suudi Arabistan'da çekilen görüntüler dünyada en çok paylaşılan videolar arasına girdi. Görüntülerde başının ağrıdığını söyleyen bir baba ya..
Fatih Uğurlu anlattı: İnönü'nün eşi ile Atatürk neden tartıştı?
Gündem

Fatih Uğurlu anlattı: İnönü'nün eşi ile Atatürk neden tartıştı?

Gazeteci Fatih Uğurlu İnönü'nün eşi ile Atatürk arasında yaşanan bir tartışmanın nedenini anlattı.

Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay