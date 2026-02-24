  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ajanslar son dakika koduyla duyuruyor! Meyve-sebze haline helikopter düştü Siyonist alçaklıkta son perde: Filistinli esirlere 'Safari' işkencesi! Yahudi yerleşimciler izledi, katil rejim ziyafet çekti 8 ilde dev operasyon: 72 kişi gözaltında! Jandarmaya sızmışlardı! MİT'ten FETÖ'ye ağır darbe Ağabekyan 'İsrail soykırım ve zorla yerinden etmeye devam ediyor’ İşgal bitmeden barış olmaz İstanbul'da büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı var O bölümün mezunlarına 'Müdürlük' yolu açıldı! Yüzeyi çatladı! Ay parçalanıyor! İsrail’in Türkiye dahil tüm Roma-Osmanlı coğrafyasını kuşatma planı: ‘Altıgen’ ittifak! Gazze’de Ramazan Ayı'nda acı bilanço!
Gündem Feci son! Önündeki TIR’ın taşıdığı beton bloğa çarptı, feci şekilde hayatını kaybetti
Gündem

Feci son! Önündeki TIR’ın taşıdığı beton bloğa çarptı, feci şekilde hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Feci son! Önündeki TIR’ın taşıdığı beton bloğa çarptı, feci şekilde hayatını kaybetti

Samsun’un Terme ilçesinde TIR’ın taşıdığı beton bloğa hızla çarpan kamyonetin sürücüsü İbrahim Yar yaşamını yitirdi, yanında bulunan M.K. ise yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Terme ilçesi Gündoğdu Mahallesi Samsun-Ordu kara yolunda meydana geldi. Seyir halindeki İbrahim Yar'ın kontrolündeki kamyonet, S.T.’nin kullandığı TIR’ın taşıdığı beton bloka çarptı. Feci kazada sürücü Yar hayatını kaybetti, yanında bulunan ve yaralanan M.K. ise sağlıkçıların müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23