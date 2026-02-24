Feci son! Önündeki TIR’ın taşıdığı beton bloğa çarptı, feci şekilde hayatını kaybetti
Samsun’un Terme ilçesinde TIR’ın taşıdığı beton bloğa hızla çarpan kamyonetin sürücüsü İbrahim Yar yaşamını yitirdi, yanında bulunan M.K. ise yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Terme ilçesi Gündoğdu Mahallesi Samsun-Ordu kara yolunda meydana geldi. Seyir halindeki İbrahim Yar'ın kontrolündeki kamyonet, S.T.’nin kullandığı TIR’ın taşıdığı beton bloka çarptı. Feci kazada sürücü Yar hayatını kaybetti, yanında bulunan ve yaralanan M.K. ise sağlıkçıların müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.